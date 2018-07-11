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Стало известно время появления первых людей в Китае
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Первые люди появились в Китае два миллиона лет назад, заявляют ученые 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: Prof. Zhaoyu Zhu
Палеонтологи нашли рекордно древние орудия труда в Китае, свидетельствующие о том, что первые представители нашего рода проникли на территорию Азии свыше двух миллионов лет назад. Их фотографии и выводы ученых были представлены в журнале Nature.
"Наше открытие говорит о том, что теперь нам придется пересмотреть то время, когда первые представители нашего рода покинули Африку и начали расселяться по Земле", — заявил Робин Деннелл (Robin Dennell) из университета Эксетера (Великобритания).
Предположительные предки человека, прямоходящие люди (Homo erectus), появились на востоке и юге Африки примерно два миллиона лет назад. Кроме того, их считают прямыми предками неандертальцев и причудливых "хоббитов" с острова Флорес. Вдобавок, Homo erectus были изобретателями первых сложных орудий труда, первооткрывателями огня и первыми поварами Земли, освоившими секреты кулинарной обработки пищи.
Прямоходящие люди, как показывают находки из Дманиси в Грузии, покинули Африку примерно 1,85 миллиона лет назад. Они стали первыми представителями нашего рода, кому удалось пересечь границы "колыбели человечества", которой сегодня традиционно считается африканский континент.
Деннелл и его коллеги выяснили, что это, скорее всего, произошло намного раньше, чем принято считать, проводя раскопки в центральном Китае, в местечке под названием Шанчэн. Здесь на протяжении последних трех миллионов лет формировались гигантские залежи лёсса, спрессованного песка и глины, принесенных сюда водами реки Хуанхэ.
Три года назад палеонтологи натолкнулись на особенно толстый слой подобных отложений, который они постепенно раскопали и изучили. Внутри него неожиданным образом нашлись не только челюсти древних коров и других животных, но и почти сто орудий труда, имевших крайне разнообразную форму и предназначение.
К примеру, среди них присутствовали не только простые рубила и скребки, но и относительно сложные инструменты — наконечники стрел, молотки, долота и другие узкоспециализированные "предметы быта".
Несмотря на их очевидно древний характер, палеонтологи долго не могли определить их возраст, так как скорость формирования лёсса, в отличие от многих других осадочных пород, могла сильно меняться в зависимости от активности ветров, скорости течения реки и многих других параметров.
Решить эту загадку им помогло магнитное поле Земли, чьи полюса периодически меняются местами. Следы этих переворотов, как объясняют ученые, сохраняются в зернах глины и в частицах некоторых горных пород. Это позволило определить, в какую сторону была повернута стрелка компаса в тот момент, когда древние люди изготовили эти рубила, и узнать их примерный возраст.
Большая часть орудий труда была изготовлена примерно 1,5 миллиона лет назад, уже после предполагаемого исхода человечества. При этом, сразу шесть скребков и рубил, по словам Деннелла и его коллег, были значительно древнее — их возраст превышал 2,12 миллиона лет.
Подобное открытие, как отмечают ученые, говорит о том, что человек из Дманиси не был самым древним обитателем Азии — Китай, по всей видимости, был заселен гораздо раньше, чем Грузия. Как это именно происходило, пока не понятно, однако сам факт этого говорит о том, что первые представители нашего рода были больше приспособлены к холодному климату Азии, чем считалось раньше.
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