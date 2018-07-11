Человечество произошло от нескольких племен протолюдей, выяснили ученые

Предки современных людей возникли в результате контактов нескольких изолированных групп древних людей, живших в разных уголках Африки. Это укрепляет позиции набирающей популярность теории африканских "садов Эдема", заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Trends in Ecology and Evolution.

"Эволюция человека одновременно протекала в разных уголках Африки, и мы являемся потомками сразу нескольких народов. И, соответственно, наша культура тоже происходит из множества источников. Для того, чтобы понимать историю появления человечества, нам нужно изучать весь африканский континент в целом", — рассказывает Элеанор Шерри (Eleanor Scerri) из Оксфорда (Великобритания).

До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу — около 45 тысяч лет назад.

С другой стороны, находки последних лет и генетические исследования говорят о том, что люди могли покинуть Африку гораздо раньше, как минимум 130 тысяч лет назад, и контактировать с неандертальцами на протяжении долгого времени. В подтверждение этого ученые недавно нашли в Марокко останки Homo sapiens, живших в Африке примерно 300 тысяч лет назад.

Более того, на роль прародины человечества сегодня так же претендует и Южная Африка , в пещерах которой ученые недавно нашли кроманьонские орудия труда возрастом в 150 тысяч лет и останки Homo naledi, потенциальных предков человека, живших в пещере Наледи около 330 тысяч лет назад. Все это заставляет многих ученых сегодня считать, что человечество возникло не в какой-то конкретной точки Африки, а в результате взаимодействия нескольких групп древних людей, живших в разных ее уголках.

Шерри и ее коллеги нашли новые подтверждения этой идеи, теории африканских "садов Эдема", изучая все следы древних людей, живших в разных уголках Африки в последние триста тысяч лет, в том числе их орудия труда, останки, "ископаемую" ДНК и все остальные вещи.

Все эти факторы, как отмечает Шерри, говорят о том, что Африку в то время населяло сразу несколько изолированных популяций древних людей, претендовавших на роль возможных предков кроманьонцев и современных Homo sapiens. В пользу этого говорят различия в манере изготовления орудий труда, небольшие расхождения в их анатомии и облике, а также наборы мелких мутаций в их ДНК.

К примеру, Homo sapiens из Марокко обладали более "вытянутым" черепом, чем остальные древние люди, а их "кузены" из южноафриканской пещеры Флорисбад имели необычно крупное лицо и "толстый" затылок. И те, и другие кроманьонцы изготовляли сложные, но совершенно разные орудия труда, и предпочитали использовать разные пигменты и украшения, а их геномы совершенно не похожи друг на друга.

Как эти группы людей стали изолированными и как они встретились потом, ученые пока не знают. При этом они предполагают, что и то, и другое связано с двумя факторами в их жизни — небольшими размерами популяций предков Homo sapiens и изменчивостью климата Африки, из-за которой Сахара и многие другие пустыни, неприступные для древних людей, периодически становились зелеными и плодородными равнинами.