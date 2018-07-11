Человека впервые просканировали «цветным» рентгеном

Человека впервые просканировали «цветным» трехмерным рентгеном

Впервые на человеке опробовали технологию многоволнового рентгеновского сканирования, которая позволяет получать трехмерные изображения высокой контрастности. Автор разработки — новозеландская компания MARS Bioimaging — использует технологии CERN для получения изображений в высоком разрешении и с низким уровнем шумов. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика.

Новозеландскую компанию MARS Bioimaging основали отец и сын Батлеры. Старший из них — физик, работающий в Университете Кентербери , а младший — рентгенолог из Университетов Отаго и Кентербери. Они применяют разработанные в CERN детекторы Medipix3 для того, чтобы отследить как можно больше высокоэнергетических фотонов. Семейство чипов Medipix было изначально создано для детекторов Большого адронного коллайдера, а затем модифицировано для медицинских применений.

Авторы разработки отмечают, что использование их прибора позволяет получать данные намного более высокого качества, чем у альтернативных методов сканирования, так как в их установке используются очень маленькие чипы с хорошим энергетическим разрешением. В частности, с его помощью можно отделить на трехмерном изображении кости, мягкие ткани и посторонние предметы.

Небольшие версии аппаратов уже используются в нескольких лабораториях, но человека они раньше никогда не сканировали. Первым испытуемым стал один из разработчиков — Фил Батлер. При помощи прибора большого размера ему просканировали лодыжку и запястье. В ближайшее время авторы хотят начать клинические исследования, в рамках которых врачи будут использовать новые приборы вместе со старыми, что позволит сравнить их непосредственно. «Спектральные рентгеновские данные позволяют специалистам изучить различные компоненты частей тела, такие как жир, вода, кальций и маркеры заболеваний, — говорит Батлер. — Традиционный черно-белый рентген позволяет сделать вывод только о плотности и форме объекта».