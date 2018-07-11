На полях проступили следы древних цивилизаций

На полях Великобритании проступили следы древних цивилизаций

Археологи Великобритании обнаружили ранее неизвестные следы древних сооружений, которые выглядят как отметины на полях. Находка стала возможной благодаря жаре, из-за которой трава над руинами, скрытыми тонким слоем почвы, росла иначе, чем на окружающей местности. Об этом сообщает Science Alert.

Как пишет издание, отметины указывают местоположение остатков фундамента замков, крепостей, фермерских домов и особняков, которые относятся к различным периодам времени, в том числе к первобытной эпохе (например, железному веку) или первой половине XX века. Некоторые из них известны ученым, однако продолжительная летняя засуха, аналогов которой не было с 70-х годов прошлого века, помогла открыть и новые археологические памятники.

Существует несколько механизмов образования таких отметин. Во-первых, растения из-за жары могут полностью засохнуть, если они растут прямо над каменными стенами или фундаментом, которые препятствуют накоплению достаточного количества влаги в почве. В другом случае вода может скапливаться в искусственных канавах, заполненных грунтом, и тогда трава над ними, наоборот, растет лучше, чем в других местах. Различия становятся заметны при относительно долгих периодах засухи, поэтому в обычных условиях руины остаются скрытыми в течение многих лет или десятилетий.

Засуха 1976 года помогла британским исследователям обнаружить множество новых археологических объектов. Ученые считают, что 2018 год может оказаться настолько же продуктивным, особенно, если учитывать развитие технологии беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют увидеть отметины с высоты.