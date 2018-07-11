Блокчейн-смартфон HTC выйдет этой осенью

Анонсировав в мае разработку смартфона Exodus, широко использующего технологии распределенного реестра (блокчейн), тайваньская HTC теперь объявила примерные сроки его появления на рынке: третий квартал 2018-го года. Об этом говорится на сайте проекта, где уже можно оставить свой почтовый адрес для получения дополнительной информации.

Предполагается, что на каждый аппарат Exodus будет предустановлен универсальный кошелек, защищенный на аппаратном уровне. Это позволит обезопасить операции с криптовалютами (представители HTC упоминали Bitcoin, Lightning Networks, Ethereum и Dfinity) и работу распределенных приложений.

Проект Exodus в HTC возглавляет Фил Чен, один из разработчиков шлема виртуальной реальности Vive. По его словам, в HTC хотят создать собственную сеть блокчейна, которая позволит каждому устройству играть роль промежуточного узла и тем самым облегчать процесс транзакций между владельцами Exodus-смартфонов. "Мы хотим поддерживать всю экосистему блокчейна, а в течение нескольких ближайших месяцев мы анонсируем намного больше интересных партнерств", — сказал в мае Чен.

В HTC также объявили о партнерстве с разработчиками блокчейн-игры CryptoKitties, в которой распределенный реестр используется для создании уникальных цифровых существ, которыми игроки могут меняться или спаривать, генерируя миллиарды возможных комбинаций.

Проект выглядит довольно рискованным, однако более традиционные стратегии достижения успеха для HTC, похоже, уже не срабатывают. Продажи компании падают катастрофически — с 2 млн устройств в первом квартале 2017-го до 630 000 за тот же период 2018-го, отмечает The Verge. Пытаясь уменьшить издержки, HTC сократила штат сотрудников с 19 000 в 2013-м году до 5000 в настоящее время., однако аналитики все равно предсказывают компании крах.