Ещё
Блокчейн-смартфон HTC выйдет этой осенью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний

Блокчейн-смартфон HTC выйдет этой осенью 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Анонсировав в мае разработку смартфона Exodus, широко использующего технологии распределенного реестра (блокчейн), тайваньская HTC теперь объявила примерные сроки его появления на рынке: третий квартал 2018-го года. Об этом говорится на сайте проекта, где уже можно оставить свой почтовый адрес для получения дополнительной информации.
Предполагается, что на каждый аппарат Exodus будет предустановлен универсальный кошелек, защищенный на аппаратном уровне. Это позволит обезопасить операции с криптовалютами (представители HTC упоминали Bitcoin, Lightning Networks, Ethereum и Dfinity) и работу распределенных приложений.
Проект Exodus в HTC возглавляет Фил Чен, один из разработчиков шлема виртуальной реальности Vive. По его словам, в HTC хотят создать собственную сеть блокчейна, которая позволит каждому устройству играть роль промежуточного узла и тем самым облегчать процесс транзакций между владельцами Exodus-смартфонов. "Мы хотим поддерживать всю экосистему блокчейна, а в течение нескольких ближайших месяцев мы анонсируем намного больше интересных партнерств", — сказал в мае Чен.
В HTC также объявили о партнерстве с разработчиками блокчейн-игры CryptoKitties, в которой распределенный реестр используется для создании уникальных цифровых существ, которыми игроки могут меняться или спаривать, генерируя миллиарды возможных комбинаций.
Проект выглядит довольно рискованным, однако более традиционные стратегии достижения успеха для HTC, похоже, уже не срабатывают. Продажи компании падают катастрофически — с 2 млн устройств в первом квартале 2017-го до 630 000 за тот же период 2018-го, отмечает The Verge. Пытаясь уменьшить издержки, HTC сократила штат сотрудников с 19 000 в 2013-м году до 5000 в настоящее время., однако аналитики все равно предсказывают компании крах.
Вести.Ru: последние новости
На западе Казахстана нашли обломки рухнувшего НЛО. Видео Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной Экипаж МКС захватил Dragon
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний79
Греция объяснила высылку российских дипломатов44
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла20
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин83
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму258
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:24
Бледанс выставила Хабенского чудовищем
Шоу-бизнес
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Армия
03:17
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний
Политика
00:40
Греция объяснила высылку российских дипломатов
В мире Европа
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:00
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение