Названы кандидаты на альтернативную Нобелевскую премию

Японии, Израиля, Польши, Нигерии, Швейцарии и Больше всего номинантов из Швеции и США (по 12 человек). Великобритания представлена пятью авторами, Канада — тремя, Италия Франция — двумя. По одному писателю или поэту — из Индии Кении , Гваделупы, Финляндии Исландии . Российских писателей в списке нет.

Новая академия Швеции видит своей основной задачей не только вручение награды в 2018 году, но и напоминание о том, что литература должна ассоциироваться с уважением, сопереживанием, открытостью и демократией.

"Во времена, когда человеческие ценности все чаще ставят под сомнения, литература становится противодействием против угнетения и замалчивания. Сейчас, как никогда ранее, важно, чтобы самую значимую литературную премию в мире все же вручили", — пояснили инициаторы кампании. Премия Новой академии должна стать однократной заменой Нобелевской премии в этой сфере: организаторы заявляют, что 11 декабря, на следующий день после церемонии награждения, Новая академия объявит о своем самороспуске.

Претенденты на награду должны быть авторами по меньшей мере двух книг, раскрывающих тему "Люди в мире" и опубликованных в последнее десятилетие. С 10 июля и до 14 августа на сайте Новой академии проводится публичное голосование, в результате которого будут названы четыре кандидата (две женщины и двое мужчин). Затем специальное жюри выберет из них победителя и объявит лауреата 14 октября, в том же месяце называют лауреата Нобелевской премии по литературе.