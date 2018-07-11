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Названы кандидаты на альтернативную Нобелевскую премию
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Названы кандидаты на альтернативную Нобелевскую премию 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новая академия Швеции, созданная деятелями культуры королевства, чтобы вручить главную литературную награду в 2018 году, опубликовала на своем сайте список номинантов. В списке 46 авторов со всего мира. Среди них: японский писатель Харуки Мураками и израильтянин Амос Оз — претенденты на Нобелевскую премию 2017 года, а также любимица детей (и впрочем, взрослых) по всему миру Джоан Роулинг, подарившая миру сагу о Гарри Поттере.
Больше всего номинантов из Швеции и США (по 12 человек). Великобритания представлена пятью авторами, Канада — тремя, Италия и Франция — двумя. По одному писателю или поэту — из Индии, Японии, Израиля, Кении, Гваделупы, Финляндии, Польши, Нигерии, Швейцарии и Исландии. Российских писателей в списке нет.
Новая академия Швеции видит своей основной задачей не только вручение награды в 2018 году, но и напоминание о том, что литература должна ассоциироваться с уважением, сопереживанием, открытостью и демократией.
"Во времена, когда человеческие ценности все чаще ставят под сомнения, литература становится противодействием против угнетения и замалчивания. Сейчас, как никогда ранее, важно, чтобы самую значимую литературную премию в мире все же вручили", — пояснили инициаторы кампании. Премия Новой академии должна стать однократной заменой Нобелевской премии в этой сфере: организаторы заявляют, что 11 декабря, на следующий день после церемонии награждения, Новая академия объявит о своем самороспуске.
Претенденты на награду должны быть авторами по меньшей мере двух книг, раскрывающих тему "Люди в мире" и опубликованных в последнее десятилетие. С 10 июля и до 14 августа на сайте Новой академии проводится публичное голосование, в результате которого будут названы четыре кандидата (две женщины и двое мужчин). Затем специальное жюри выберет из них победителя и объявит лауреата 14 октября, в том же месяце называют лауреата Нобелевской премии по литературе.
Напомним, что Шведская академия в начале мая решила перенести присуждение премии этого года на 2019 год в связи с сокращением числа ее членов из-за громкого скандала, который начался с жалоб о домогательствах, а закончился выяснением подробностей, что некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения. После этого несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе.
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