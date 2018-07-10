Binary District X Strelka: летняя дискуссионная программа о цифровых технологиях и инновациях

12 июля открывается летняя программа открывается летняя программа Binary District X Strelka — серия образовательных мероприятий, направленная на повышение уровня доверия к инновационным технологиям и преодоление барьеров перед изменениями. Мировые эксперты обсудят, что позволяет ученым совершать новые прорывы каждый день и как технологии проникли в различные сферы нашей жизни. Программа будет интересна непосредственным участникам технологических изменений, профильным специалистам и тем, кто следит за трендами.

Значение инноваций намного выше, чем просто стремление идти в ногу со временем. Цифровая трансформация стала ключевым фактором изменений: будь то расширение open-source движения, трансформация журналистики и издательского дела, спорт, культура, коммуникации, экономика, бизнес — границы и возможности определяются фантазией инноватора.

Первым событием летней программы Binary District X Strelka станет дискуссия основателя Википедии Джимми Уэйлса и основателя платформы Waves и проекта Vostok Александра Иванова , которые рассмотрят будущее цифровой трансформации в трех важных аспектах этого процесса: цифровой трансформации бизнеса, роли государства и конечных пользователей в цифровой среде, а также обсудят перспективы цифровизации как перехода к новому качеству жизни и более гибкому и безопасному миру.

30 июля пройдет дискуссия «Цифровая эволюция крупных компаний», 9 августа — дискуссия «Как новые технологии меняют государство», завершится программа 28-30 августа конференцией «Цифровая экономика: перспективы реализации в пройдет дискуссия «Цифровая эволюция крупных компаний»,— дискуссия «Как новые технологии меняют государство», завершится программаконференцией «Цифровая экономика: перспективы реализации в России ».

Института «Стрелка». Все мероприятия бесплатные, вход осуществляется по предварительной регистрации. Следить за новостями программы можно на страницах сообщества Binary District

Летняя программа проходит при поддержке проекта Vostok.

Binary District — международное технологическое сообщество, которое проводит на площадке центра в России курсы по новым технологиям: искусственному интеллекту, блокчейну, машинному обучению, нейросетям, кибербезопасности, виртуальной реальности и большим данным для профессионального сообщества и представителей бизнеса.

Институт «Стрелка» — это некоммерческое образовательное учреждение, основанное в 2009 году для изменения ландшафта российских городов. Любые изменения начинаются с людей, поэтому все программы и проекты Института носят образовательно-просветительский характер и нацелены на развитие человеческого капитала. Главной темой «Стрелки» всегда остается город и городское развитие.