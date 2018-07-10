Binary District X Strelka: летняя дискуссионная программа о цифровых технологиях и инновациях 

12 июля открывается летняя программа Binary District X Strelka — серия образовательных мероприятий, направленная на повышение уровня доверия к инновационным технологиям и преодоление барьеров перед изменениями. Мировые эксперты обсудят, что позволяет ученым совершать новые прорывы каждый день и как технологии проникли в различные сферы нашей жизни. Программа будет интересна непосредственным участникам технологических изменений, профильным специалистам и тем, кто следит за трендами.
Значение инноваций намного выше, чем просто стремление идти в ногу со временем. Цифровая трансформация стала ключевым фактором изменений: будь то расширение open-source движения, трансформация журналистики и издательского дела, спорт, культура, коммуникации, экономика, бизнес — границы и возможности определяются фантазией инноватора.
Первым событием летней программы Binary District X Strelka станет дискуссия основателя Википедии Джимми Уэйлса и основателя платформы Waves и проекта Vostok Александра Иванова, которые рассмотрят будущее цифровой трансформации в трех важных аспектах этого процесса: цифровой трансформации бизнеса, роли государства и конечных пользователей в цифровой среде, а также обсудят перспективы цифровизации как перехода к новому качеству жизни и более гибкому и безопасному миру.
30 июля пройдет дискуссия «Цифровая эволюция крупных компаний», 9 августа — дискуссия «Как новые технологии меняют государство», завершится программа 28-30 августа конференцией «Цифровая экономика: перспективы реализации в России».
Все мероприятия бесплатные, вход осуществляется по предварительной регистрации. Следить за новостями программы можно на страницах сообщества Binary District и Института «Стрелка».
Летняя программа проходит при поддержке проекта Vostok.
Binary District — международное технологическое сообщество, которое проводит на площадке центра в России курсы по новым технологиям: искусственному интеллекту, блокчейну, машинному обучению, нейросетям, кибербезопасности, виртуальной реальности и большим данным для профессионального сообщества и представителей бизнеса.
Институт «Стрелка» — это некоммерческое образовательное учреждение, основанное в 2009 году для изменения ландшафта российских городов. Любые изменения начинаются с людей, поэтому все программы и проекты Института носят образовательно-просветительский характер и нацелены на развитие человеческого капитала. Главной темой «Стрелки» всегда остается город и городское развитие.
Проект Vostok — универсальное блокчейн-решение для масштабируемой цифровой инфраструктуры, состоящей из двух элементов: базисной технологической инновации — закрытой блокчейн-платформы Vostok — и фасилитатора ее развития, поддержки и внедрения — системного интегратора Vostok. Основная цель проекта — сформировать основу цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания данных, а также сделать блокчейн-технологии простыми в использовании в бизнесе и государственном управлении.