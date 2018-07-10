Новый ракетный комплекс отправит туристов в космос

Российский ракетный комплекс для отправки туристов в космос может появиться через пять лет

Российский ракетный комплекс для отправки туристов в космос может появиться уже через пять лет. Об этом во вторник журналистам заявили в уральском НПО Автоматики имени академика Н. А. Семихатова, разрабатывающем систему управления для этого проекта.

Как передает корреспондент ТАСС, во вторник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге гендиректор НПО Андрей Мисюра и заместитель генерального директора компании "Космостур" Сергей Яковлев подписали соглашение о создании систем управления для комплекса по отправке туристов в космос.

"Планируем за пять лет создать комплекс (ракетный), — сказал Мисюра. — Это возможность выхода на новый рынок".

Глава НПО не уточнил детали проекта.

По словам Сергея Яковлева, подписанное на ИННОПРОМе соглашение с НПО Автоматики позволит создать космический комплекс для отправки туристов на орбиту Земли. "Я уверен, что мы получим результат, который все смогут увидеть через несколько лет, а НПО Автоматики сможет расширить коммерческий рынок", — добавил Яковлев.