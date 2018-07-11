Россия остановила пуски с Байконура 

Россия приостановила запуски космических кораблей и аппаратов с Байконура, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника на космодроме.
«В июле, августе и сентябре пусков не будет», — заявил он.
По словам источника агентства, следующий пуск с арендуемого Россией казахстанского космодрома состоится лишь 11 октября 2018 года, когда оттуда будет запущен транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-10».
Собеседник не уточнил, по какой причине пуски с Байконура не будут проводиться в течение трех ближайших месяцев.
Всего в 2018-м Россия девять раз запускала космические ракеты: пять — с Байконура, три — с космодрома Плесецк, один — с Восточного.
«Союз МС-10», который должен стартовать с Байконура в октябре, доставит членов 57-й и 58-й долговременных экспедиций на Международную космическую станцию.