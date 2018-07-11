Ещё
Россия остановила пуски с Байконура
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия остановила пуски с Байконура 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия приостановила запуски космических кораблей и аппаратов с Байконура, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника на космодроме.
«В июле, августе и сентябре пусков не будет», — заявил он.
По словам источника агентства, следующий пуск с арендуемого Россией казахстанского космодрома состоится лишь 11 октября 2018 года, когда оттуда будет запущен транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-10».
Собеседник не уточнил, по какой причине пуски с Байконура не будут проводиться в течение трех ближайших месяцев.
Всего в 2018-м Россия девять раз запускала космические ракеты: пять — с Байконура, три — с космодрома Плесецк, один — с Восточного.
«Союз МС-10», который должен стартовать с Байконура в октябре, доставит членов 57-й и 58-й долговременных экспедиций на Международную космическую станцию.
Комментарии7  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции42
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Сирия захватила противотанковые системы Франции28
Порошенко приплел Украину к встрече Путина и Трампа
Украинцы обрушили рейтинг «Газпрома»47
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение