Россия остановила пуски с Байконура

«В июле, августе и сентябре пусков не будет», — заявил он.

По словам источника агентства, следующий пуск с арендуемого Россией казахстанского космодрома состоится лишь 11 октября 2018 года, когда оттуда будет запущен транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-10».

Собеседник не уточнил, по какой причине пуски с Байконура не будут проводиться в течение трех ближайших месяцев.

Всего в 2018-м Россия девять раз запускала космические ракеты: пять — с Байконура, три — с космодрома Плесецк , один — с Восточного.

«Союз МС-10», который должен стартовать с Байконура в октябре, доставит членов 57-й и 58-й долговременных экспедиций на Международную космическую станцию.