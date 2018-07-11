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Космодром Байконур приостанавливает пуски
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Космодром Байконур приостанавливает пуски 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут, они возобновятся только в октябре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник на космодроме.
В этом году Россия произвела девять пусков, пять из которых — с Байконура. Последним с космодрома запустили грузовой корабль "Прогресс МС-09.
"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", — сказал источник.
Агентство уточняет, что тогда на МКС будут отправлены российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг.
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