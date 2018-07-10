«Прогресс МС-09» впервые достиг МКС по сверхкороткой схеме

Космический грузовик "Прогресс МС-09" добрался до Международной космической станции (МКС) за рекордное время, баллистикам удалось реализовать сверхкороткую схему сближения и стыковки со станцией, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд составлял 5 часов 39 минут.

"Есть стыковка, есть механический захват!", — объявил комментатор пуска.

Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом" стартовала в 00.51 мск. Через девять минут она вывела космический грузовик на траекторию полета к МКС. Примерно через полтора часа после запуска стало известно о том, что баллистические условия полета корабля позволяют ему добраться до станции за рекордное время.

Долгий путь к успеху

До сегодняшнего дня самой быстрой схемой, по которой корабли доставлялись к МКС, была четырехвитковая — четыре оборота вокруг Земли и порядка шести часов полета. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка и добирается до станции чуть более, чем за двое суток.

Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за три часа.

Срочные грузы

"Экипажем" в ходе экстремально быстрого полета к МКС стали космические грузы — скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выходов в открытый космос, топливо, вода и кислород.

Кроме того, "Прогресс МС-09" доставил на космонавтам на станции ассортимент рыбных блюд и закусок, различные мясные блюда, чахохбили, 20 упаковок мини-колбасок "Пиколини", йогурты с различными вкусами, овсяные каши и сладости.

На корабле были впервые установлены видеокамеры для отслеживания сброса створок головного обтекателя с корабля, отделения второй ступени ракеты-носителя, отделение хвостового отсека и отделения самого "Прогресса МС-09" от третьей ступени ракеты.

Перед пуском из-под обтекателя корабля взяли пробы воздуха, а с поверхности корабля взяли мазки, чтобы выяснить, с какими бактериями "на борту" корабль отправляется в космос. Их сравнят с пробами, которые ранее были получены с поверхности МКС в космосе. Анализ показал, что они не характерны для Байконура.

Также на борту "Прогресса" научно-образовательные спутники "СириусСат-1" и "СириусСат-2", собранные школьниками совместно со специалистами компании "Спутникс" на базе стандартизированной платформы. Спутники запустят российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос 15 августа. Полезная нагрузка аппаратов представляет собой детектор космических частиц для изучения "космической погоды".