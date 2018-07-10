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YouTube объявил войну фейковым новостям
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YouTube объявил войну фейковым новостям 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания в ближайшее время планирует начать сотрудничать с ведущими новостными ТВ-каналами, агентствами и экспертами.
Представители компании Youtube заявила о намерении выделить 25 миллионов долларов для борьбы с фейковыми новостями, передает издание The Hollywood Reporter.
Цель инвестиций заключается в улучшении качества новостного контента на сайте. Сотрудничество Youtube будет проходить совместно с компанией Google.
Деньги будут выделены в первую очередь для поддержки глобальных новостных организаций и авторитетных источников, в то время как ролики с дезинформирующим контентом будут блокироваться.
Процесс усовершенствования видеоплатформы будет запущен уже в ближайшее время.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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