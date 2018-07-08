Личность шимпанзе связали с их мозгом

Черты личности шимпанзе связаны со строением их мозга

Исследование, проведенное американскими нейробиологами, обнаружило корреляцию между «чертами личности» шимпанзе и размером их гиппокампа. Результаты сканирования мозга почти двух сотен обезьян опубликованы в новом журнале Personality Neuroscience.

Ученые из Университета Джорджии провели исследование поведенческих особенностей 191 шимпанзе, а также провели сканирование их мозга с определением относительных объемов разных его частей. К удивлению исследователей, не наблюдалось никакой корреляции между «чертами личности» шимпанзе и объемом миндалевидного тела (часто в русскоязычной литературе именуемой на английский манер амигдалой). Это оказалось обескураживающим, поскольку миндалевидное тело издавно считается «центром эмоций».

Однако обнаружилась другая корреляция: увеличение объема гиппокампа оказалось связанным с более выраженным поведением «альфа-самца» и меньшим самоконтролем.

Авторы исследования предполагают, что аналогичная корреляция может быть обнаружена и у человека. По словам ученых, наша способность понять эволюционную основу этих черт может что-то сказать об эволюционных и биологических корнях личности и психопатологии.