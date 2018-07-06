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В Казахстане нашли обломки «НЛО»
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В Казахстане нашли обломки «НЛО» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Fotolia
Неизвестный светящийся объект упал с неба в Казахстане, сообщают Вести.ру со ссылкой на казахстанские СМИ.
По свидетельствам очевидцев, объект размером 3х3 метра летел около двух минут, а при столкновении с Землей взорвался и загорелся. Его обломки разбросаны в радиусе нескольких сотен метров от места падения.
Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля в Карасуском сельском округе Казталовского района на западе страны. После падения загорелась сухая трава в степи, пожар распространился на 100 гектаров, который смогли потушить лишь спустя несколько часов.
В настоящее время на месте работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологи. По мнению специалистов, упавший объект — это обломок метеозонда или ракеты.
Комментарии12  Ещё 4 источника 
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