В Казахстане нашли обломки «НЛО»

Неизвестный светящийся объект упал с неба в Казахстане , сообщают Вести.ру со ссылкой на казахстанские СМИ.

По свидетельствам очевидцев, объект размером 3х3 метра летел около двух минут, а при столкновении с Землей взорвался и загорелся. Его обломки разбросаны в радиусе нескольких сотен метров от места падения.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля в Карасуском сельском округе Казталовского района на западе страны. После падения загорелась сухая трава в степи, пожар распространился на 100 гектаров, который смогли потушить лишь спустя несколько часов.

В настоящее время на месте работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологи. По мнению специалистов, упавший объект — это обломок метеозонда или ракеты.