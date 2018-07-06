Оценен ущерб от повышения уровня мирового океана

Ущерб от повышения уровня мирового океана может превысить $13 трлн

Повышение уровня мирового океана нанесет огромный ущерб прибрежным районам планеты с населением в сотни миллионов человек. Он может превысить $13 в случае невыполнения Парижского соглашения, участники которого условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Об этом говорится в докладе, распространенном Национальным океанографическим центром Великобритании (NOC).

"В условиях глобального потепления уровень мирового океана повышается вследствие таяния ледников и ледовых покровов, а также теплового расширения океанских вод", — отмечается в документе. — И наибольший ущерб будет нанесен "прибрежным районам, залегающим не выше 10 метров над уровнем моря и где проживают более 600 млн человек".

По оценкам британских экспертов, как сообщает газета Daily Express, в результате повышения температуры на планете на 1,5 градуса к 2100 году уровень мирового океана поднимется на 52 см. Однако, если увеличение температуры превысит к этому времени 2 градуса, то уровень мирового океана повысится на 86 см или даже на 1,8 метра по худшему сценарию.