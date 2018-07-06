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Найдены способные жить на Марсе микробы
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Ученые открыли микробов, способных жить в «соленых ручьях» Марса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Биологи нашли в Канаде микробов, способных жить и размножаться в очень крепком и токсичном "рассоле", охлажденном до сверхнизких температур. Подобные бактерии могут обитать в соленых ручьях в почве Марса или в водах лун Сатурна и Юпитера, сообщает Space.com.
"Наши эксперименты показывают, что присутствие токсичных перхлоратов в почве Марса не обязательно говорит о том, что жизни там нет. Бактерии, как оказывается, могут расти даже в очень крепких "рассолах", на десятую часть состоящих из перхлоратов. На Марсе его в десять раз меньше", — заявил Джейкоб Хайнц (Jacob Heinz) из Технического университета Берлина (Германия).
В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.
Эти споры обострились после того, как зонд MRO обнаружил следы жидкой воды на склонах холмов и кратеров в приэкваториальных широтах Марса. Впоследствии ученые выяснили, что эта вода содержит в себе огромное количество солей, в том числе токсичных перхлоратов, что поставило под сомнение возможность существования жизни в подобном "рассоле".
Хайнц и его коллеги проверили эти сомнения на практике, выращивая в подобной среде разные виды микробов-экстремофилов, которых ученые нашли в подледных озерах Арктики и Антарктики, на дне глубоких пещер и в других уголках Земли, где царят необычно суровые условия, приближенные к марсианским.
Помимо перхлоратов, этот "рассол" включал в себя обычную поваренную соль, а также хлориды магния и кальция, крайне токсичные для большинства клеток даже в относительно скромных количествах. Как предполагают ученые, эти соединения тоже могут присутствовать в водах марсианских "ручьев", однако пока это нельзя сказать наверняка.
Охлаждая или нагревая подобные растворы до температур в минус 25 и плюс 25 градусов, ученые выпускали в них некоторое количество микробов и наблюдали за тем, как будет меняться их количество в последующие четыре месяца.
Как оказалось, в подобных условиях может выживать как минимум одна земная бактерия — микроб Planococcus halocryophilus, чьи колонии были найдены в залежах вечной мерзлоты на территории Канады примерно шесть лет назад.
Что интересно, они могли жить в подобных условиях только при низких температурах, близких к марсианским — минус 15-25 градусов Цельсия. При превышении отметки в 4 градуса Цельсия бактерии переставали активно размножаться, и их колония постепенно погибала при любых концентрациях перхлоратов и других солей.
Почему эти бактерии могут выживать в "марсианских" условиях? Как отмечают ученые, это может быть связано с тем, что вечная мерзлота похожа на марсианские соленые ручьи — она тоже содержит в себе мало воды, много соли и при этом периодически промерзает. Это заставило микробов приспособиться к резким изменениям в концентрации солей и обзавестись набором защитных белков, которые помогают им выжить в подобной экстремальной среде.
Сейчас ученые пытаются понять, как микробы размножаются в подобных условиях и анализируют то, какие факторы сильнее всего влияют на их выживание. Ответы на эти вопросы крайне важны для понимания того, действительно ли на Марсе может существовать жизнь или нет.
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