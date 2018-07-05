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Индия испытала систему эвакуации с космического корабля
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Индия успешно испытала систему эвакуации людей с космического корабля 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Роскосмос
Индийская организация космических исследований (ISRO) в четверг провела успешное испытание системы эвакуации экипажа с космического корабля, говорится в распространенном сообщении организации.
"Система эвакуации экипажа является аварийным механизмом, предназначенным для быстрого выведения модуля экипажа вместе с астронавтами на безопасное расстояние от ракеты-носителя в случае выхода систем из строя", — сказано в сообщении.
В нем отмечается, что результатом первого из серии тестов стало "безопасное извлечение модуля с экипажем в аварийной ситуации на стартовой площадке". В общей сложности испытание заняло 4 минуты 19 секунд, в течение которых модуль экипажа поднялся на высоту около 2700 метров над Землей, пролетел над Бенгальским заливом, после чего приземлился на парашюте примерно в трех километрах от острова Шрихарикота на востоке Индии.
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