«Яндекс» объяснился за раскрытые тайны пользователей

В компании рассказали, что уже связались с коллегами из Google, чтобы устранить проблему.
Яндекс объяснил появление в поисковике документов из сервиса Google Docs. По словам пользователей, которые обратили внимание на эту проблему, в таких файлах может содержаться приватная информация, в том числе связки логин — пароль и другие персональные данные.
Как рассказали в пресс-службе компании, Яндекс индексирует только то, что находится в открытой части интернета, то есть те документы и страницы, для просмотра которых не требуется ввод логина и пароля. Слова представителей компании приводит ТАСС. Если же индексация страницы запрещена администратором, то даже, если она находится в открытой части Интернета, она не будет отображаться в поиске.
Представители Яндекса уже обратились к коллегам из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в документах может содержаться приватная информация. Ранее сообщалось, что из-за проблем с индексацией документов из сервиса Google Docs, пользователи смогли скачать базу данных телефонов руководителей крупных компаний.