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Тепло рук несет угрозу безопасности компьютера
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Тепло человеческих рук назвали угрозой безопасности компьютера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пальцы человека оставляют тепловые отпечатки на клавишах клавиатуры, чем могут воспользоваться хакеры. Об этом сообщает The Bleeping Computer со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского университета Ирвина.
Новая атака получила название Thermanator. По словам специалистов, злоумышленники могут узнать пароль, который человек недавно вводил на физической клавиатуре ПК с помощью тепловизора для фиксирования волн среднего диапазона. Направив камеру на клавиши в течение минуты после ввода, хакеры увидят тепловой след от пальцев.
Ученые утверждают, что для проведения атаки взломщикам придется заранее установить тепловизор над жертвой. При этом расшифровать полученные данные смогут даже неспециалисты.
Эксперты пришли к выводу, что настало время отказаться от паролей в качестве защиты пользовательских данных и оборудования, так как высококачественные тепловизоры и другие подобные устройства становятся все более доступными массовому покупателю.
Ранее исследователи обнаружили техническую ошибку в популярном браузере Google Chrome, благодаря которой хакеры могут запугать жертву с помощью «загрузочной бомбы».
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