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В пятницу Земля максимально удалится от Солнца
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В пятницу Земля максимально удалится от Солнца 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Завтра, 6 июля, наша планета пройдет афелий — самую удаленную от Солнца точку своей орбиты. Мы это никак не увидим и не ощутим, признаются астрономы.
По расчетам ученых, Земля в 19:46 по московскому времени окажется в самой отдаленной от Солнца точке своей орбиты. Это расстояние 152 095 566 километров. Нахождение в афелии означает, что у Солнца будет наименьший видимый диаметр.
Из-за того, что Земля в афелии на пять миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии, видимый размер солнечного диска в афелии меньше, чем в перигелии. Это различие неощутимо на глаз, так как изменение размера диска происходит плавно в течение полугода, — объяснили астрономы Московского планетария.
Напомним, что афелий — это обозначение самой дальней точки орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца.
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