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Канадские ученые приблизились к созданию плаща-невидимки
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Канадские ученые приблизились к созданию плаща-невидимки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Liu Bolin / Galerie Paris-Beijing
Ученые из Национального научно-исследовательского института в Канаде изобрели прибор, который наделяет объекты широкополосной невидимостью. Принцип работы устройства они опубликовали в журнале Optica.
Отличие нового изобретения от всех остальных в том, что оно производит обратимое перераспределение цветов. Механизм действия исследователи объяснили на примере объекта, пропускающего зеленый свет. При обычных обстоятельствах детектор уловил бы цвет, но в случае с новым прибором этого не происходит.
Когда весь спектр света попадает на устройство, оно выделяет один цвет, в данном случае зеленый, и маскирует его другим, например, синим. Свет проходит сквозь объект, и тогда вторая часть преобразует спектр в изначальный, что и делает объект невидимым.
"Мы совершили прорыв в области маскировки — сделали объект полностью невидимым при реалистичном широкополосном освещении. Световая волна прошла через объект без каких-либо видимых искажений, так, будто бы его и не было", — рассказал профессор Хосе Азана, работавший над проектом.
Во время эксперимента объект освещали только с одной стороны, но теоретически эта технология сможет скрыть предмет и при множественных источниках света. По словам ученых, разработка такого прибора — это первый шаг к созданию плаща-невидимки.
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