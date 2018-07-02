«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России

Ученые отследили волка, убежавшего из Чернобыля в Россию

Ученым впервые удалось отследить волка, покинувшего Чернобыльскую зону отчуждения, и по всей видимости, проникшего в Россию . Это доказывает, что волки в зоне чувствуют себя прекрасно и могут пополнять соседние популяции.

Японии и Белоруссии. Расплодившиеся в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции волки так вольготно себя чувствуют, что мигрируют из этой области в соседние регионы и могут пополнять соседние популяции. К такому выводу пришла группа биологов из США

В результате аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 году в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных материалов, из-за чего в первые дни были в срочном порядке отселены жители города Припять и прилежащих населенных пунктов. В скором времени советским правительством вокруг АЭС была организована зона отчуждения площадью 4300 квадратных километров.

Сегодня эта зона охватывает территорию двух государств — Украины и Белоруссии, на ней почти не проживают люди.

Несмотря на радиоактивное заражение, благодаря отсутствию антропогенного воздействия эта территория фактически стала природным заповедником, в котором вольготно чувствуют себя различные виды в том числе редких животных, среди которых и крупные млекопитающие.

За прошедшие годы было проведено немало исследований, призванных оценить влияние радиоактивных осадков на благополучие обитателей зоны, многие из них приводили к противоречивым результатам.

Обыкновенный или серый волк (лат. Canis lupus) — один из тех зверей, чья популяция только выиграла от того, что человек покинул зону вокруг Чернобыльской АЭС. Причем учеными установлено, что его популяция уже значительно превосходит по плотности популяции в соседних с зоной районах. Как и большинство крупных плотоядных животных, волки могут мигрировать на сотни километров от места рождения. Учитывая высокую плотность их населения в зоне отчуждения, ученые предположили, что часть молодых волков могут покидать зону и проникать в соседние районы. Поскольку ранее наблюдений за передвижениями отдельных особей не проводилось, ученые решили заполнить этот пробел и проследить за некоторыми волками.

В статье, опубликованной в журнале Wildlife Research, ученые под руководством Майкла Берна , эколога из Университета Миссури, описали результаты отслеживания самца, пойманного при помощи ловушки 3 ноября 2014 года на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника — белорусской части зоны отчуждения.

«Они там не светятся — у них у всех по четыре ноги, два глаза и один хвост», — пошутил Берн.

Волка взвесили и по зубам оценили его возраст в один-два года. Затем на шею ему прикрепили передатчик, отсылающий информацию о координатах и показания встроенного дозиметра каждые 35 минут. Волк был выпущен на свободу в месте поимки, после чего ученые стали отслеживать его перемещения. В первые месяцы волк не отдалялся от места выпуска более, чем на 30 километров, а с 6 февраля 2015 года он стал отходить на большие расстояния. Покинув зону, волк сначала двинулся на восток, потом — в юго-восточном направлении. По мере его движения по территории Украины сигнал GPS-приемника в какие-то периоды по неясной причине пропадал.

Курской области: Так, предпоследний сигнал был послан 27 февраля с расстояния 369 километров от исходной точки, последний — 29 августа на удалении 330 километров, от небольшого лесного участка. Причем, судя по карте, приведенной в исследовании, последний сигнал был отправлен передатчиком с территории России, неподалеку от города Рыльск

После этого сигнал был потерян навсегда, ученые отмечают, что им не удалось найти передатчик. «Мы не смогли узнать, умер ли волк в этом месте или там слетел с него передатчик. Да, животные не признают политических границ, и они переходят через них, не беспокоясь о проставлении визы и паспортах. Волки могут распространяться на большие расстояния, покидая место рождения, стараясь найти новое место, чтобы обосноваться, и ранее демонстрировали способность пересекать по несколько стран в других регионах», — пояснил «Газете.Ru» Берн.

Помимо этого молодого волка, ученые отследили передвижения еще 13 взрослых особей, пойманных в том же месте, с ноября 2014 по май 2015 и с ноября 2016 по август 2017 года. Выяснилось при этом, что все они предпочитали оставаться в пределах зоны отчуждения. Несмотря на это, отслеженный маршрут молодого самца является «первым доказательством выхода волков из зоны отчуждения», говорит Берн.