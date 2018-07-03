Созданы дешевые протезы для ног

Ученые MIT создали дешевые нейлоновые протезы для ног

Современные протезы зачастую являются крайне удобными, легкими и позволяют человеку жить полноценной жизнью, практически не задумываясь о своей инвалидности. Однако у них есть существенный недостаток: цена. Но вскоре все может измениться благодаря инженерам из Массачусетского технологического института, которые создали из нейлона недорогие протезы ног. Причем, эти протезы в несколько раз дешевле существующих аналогов.

О разработке сообщает издание MIT News. Согласно статье, методика исследователей позволяет индивидуально подбирать размеры и степень жесткости протеза, зная лишь массу тела, а если сохранилась вторая нога, то изготовление упрощается в несколько раз, становясь практически автоматизированным. По словам авторов работы, подобного им удалось добиться новому подходу.

«Часто разработчики пытаются точно воспроизвести форму ступни и голеностопного сустава. Мы же сосредоточились на функциях этих анатомических структур. Придав искусственной ступне вытянутую форму, мы разработали ее таким образом, чтобы она в первую очередь была функциональной. Нам нужно было добиться того, чтобы вес и форма протеза как можно меньше влияли на походку.»

Для реализации своей идеи инженеры из MIT изучили, как двигается голень и стопа в зависимости от массы тела человека, учитывая ответ суставов на соприкосновение с опорой и изменение центра давления при совершении шага. Затем, создав математическую модель, включающую собранные данные, ученые получили идеальные для их нужд размер и форму будущего протеза. Изготавливать самые крупные детали исследователи решили из нейлона, что позволит не только регулировать жесткость конструкции в зависимости от массы тела человека, но и удешевит производство.