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Созданы дешевые протезы для ног
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Ученые MIT создали дешевые нейлоновые протезы для ног 

Hi-News.ru 57 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Современные протезы зачастую являются крайне удобными, легкими и позволяют человеку жить полноценной жизнью, практически не задумываясь о своей инвалидности. Однако у них есть существенный недостаток: цена. Но вскоре все может измениться благодаря инженерам из Массачусетского технологического института, которые создали из нейлона недорогие протезы ног. Причем, эти протезы в несколько раз дешевле существующих аналогов.
О разработке сообщает издание MIT News. Согласно статье, методика исследователей позволяет индивидуально подбирать размеры и степень жесткости протеза, зная лишь массу тела, а если сохранилась вторая нога, то изготовление упрощается в несколько раз, становясь практически автоматизированным. По словам авторов работы, подобного им удалось добиться новому подходу.
«Часто разработчики пытаются точно воспроизвести форму ступни и голеностопного сустава. Мы же сосредоточились на функциях этих анатомических структур. Придав искусственной ступне вытянутую форму, мы разработали ее таким образом, чтобы она в первую очередь была функциональной. Нам нужно было добиться того, чтобы вес и форма протеза как можно меньше влияли на походку.»
Для реализации своей идеи инженеры из MIT изучили, как двигается голень и стопа в зависимости от массы тела человека, учитывая ответ суставов на соприкосновение с опорой и изменение центра давления при совершении шага. Затем, создав математическую модель, включающую собранные данные, ученые получили идеальные для их нужд размер и форму будущего протеза. Изготавливать самые крупные детали исследователи решили из нейлона, что позволит не только регулировать жесткость конструкции в зависимости от массы тела человека, но и удешевит производство.
«Современный пассивный протез из самого популярного на сегодня материала в виде углеродного волокна обойдется в сумму от тысячи до десяти тысяч долларов. Искусственная конечность, изготовленная по нашей технологии, будет стоить всего пару сотен.»
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