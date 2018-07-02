«Прогресс МС-09» запустят по сверхкороткой схеме

«Прогресс МС-09» впервые запустят к МКС по сверхкороткой схеме

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые планируется запустить к Международной космической станции (МКС) по так называемой сверхкороткой двухвитковой схеме, когда корабль долетит до станции меньше чем за четыре часа. Об этом сообщили в понедельник в ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса).

Ранее источник ТАСС уже сообщал, что следующая попытка отработать двухвитковую схему полета может быть предпринята 10 июля при запуске "Прогресса МС-09".

"Согласно предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (находится в ведении ЦНИИмаш — прим. ТАСС), старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" запланирован на 10 июля в 00:52 мск. Стыковка корабля с МКС — 10 июля в 04:39 (расчетное время касания)", — сказали в ЦНИИмаш.

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).