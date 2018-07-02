Ещё
«Прогресс МС-09» запустят по сверхкороткой схеме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Прогресс МС-09» впервые запустят к МКС по сверхкороткой схеме 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые планируется запустить к Международной космической станции (МКС) по так называемой сверхкороткой двухвитковой схеме, когда корабль долетит до станции меньше чем за четыре часа. Об этом сообщили в понедельник в ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса).
Ранее источник ТАСС уже сообщал, что следующая попытка отработать двухвитковую схему полета может быть предпринята 10 июля при запуске "Прогресса МС-09".
"Согласно предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (находится в ведении ЦНИИмаш — прим. ТАСС), старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" запланирован на 10 июля в 00:52 мск. Стыковка корабля с МКС — 10 июля в 04:39 (расчетное время касания)", — сказали в ЦНИИмаш.
Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).
Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.
ТАСС: последние новости
Ученые нашли сложную органику в подледном океане спутника Сатурна Энцелада Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала с мыса Канаверал к МКС Ученые выяснили особенности использования неандертальцами копья во время охоты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Google отреагировали на скандал с Крымским мостом140
Пропавшую в пещере футбольную команду нашли через 10 дней9
Россия начала торговую тяжбу с США
На Украине оценили решение Путина по воинским частям524
Реакция Украины на триумф РФ и другие события дня24
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение