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Американский корабль впервые поднимет МКС
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Американский корабль впервые поднимет МКС 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Public Domain / Wikimedia
Пристыкованный к американскому сегменту МКС грузовик Cygnus 10 июля 2018 года впервые используют для тестирования возможности увеличения высоты полета станции, сообщил РИА Новости представитель ЦУПа.
«Это не коррекция орбиты. Это тестовое включение двигателей на американском коммерческом корабле Cygnus, целью которого является проверка принципиальной возможности в случае необходимости проводить маневр по увеличению высоты орбиты полета МКС», — отметил собеседник агентства.
В настоящее время коррекция орбиты МКС проводится исключительно с помощью российских грузовиков «Прогресс». Такие мероприятия, проводимые регулярно, обеспечивают создание необходимых баллистических условий.
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