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Центр Хруничева займется «Ангаром-А3»
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Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя «Ангара-А3» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3", написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин у себя на странице в Facebook.
Ранее Рогозин в интервью РИА Новости рассказал, что производство ракет-носителей "Протон" будет прекращено после выполнения всех контрактных обязательств, а после этого будет выпускаться только ракета "Ангара".
"Завод выполнит все заказы на "Протон-М", а потом перейдет на серийный выпуск современной "Ангары" в легком, среднем и тяжелом классе", — написал глава госкорпорации.
В семейство ракета "Ангара" входят носители лёгкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжёлого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъёмности — "Ангара-А5В".
Ранее сообщалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.
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