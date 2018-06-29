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Раскрыта тайна смерти жителя Помпей
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Тайна смерти жителя Помпей раскрыта спустя два тысячелетия 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: pompeiisites.org
Ученые во время раскопок обнаружили череп жителя Помпей, скелет которого, зажатый огромной 300-килограммовой каменной глыбой во время извержения вулкана Везувий, был найден в конце мая этого года.
Проанализировав расположение останков мужчины, специалисты сделали вывод, что именно огромный валун, упавший на тело, раскидал кости, съехав вниз по наклонной улице. Череп же укатился после обвала земли и остался целым.
Предполагается, что житель Помпей сначала погиб от недостатка кислорода, а уже после его тело раздавила каменная глыба.
Одно из самых катастрофических извержений вулкана Везувий, уничтожившее римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, произошло в 79 году нашей эры.
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