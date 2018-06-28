«Союз-5» призвали упростить до уровня «Калашникова»

Рогозин призвал сделать ракету «Союз-5» «простой, как автомат Калашникова»

По его словам, "мы должны создать ракету-носитель иного качества, простую, как автомат Калашникова".

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