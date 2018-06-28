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«Союз-5» призвали упростить до уровня «Калашникова»
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Рогозин призвал сделать ракету «Союз-5» «простой, как автомат Калашникова» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проект ракеты-носителя "Союз-5" будет пересмотрен: он должен вырасти в качестве и получиться "простым, как автомат Калашникова", заявил в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Он не закрыт, просто мы посмотрели эскизный проект, и впечатление у инженеров, что он очень напоминает "Зенит". Понятно, почему это делалось — чтобы использовать инфраструктуру "Зенита" на Байконуре. Мы сейчас смотрим иные технические решения. Двигатели на новом топливе, например на метане", — сказал Рогозин на московской конференции "Роскосмоса".
По его словам, "мы должны создать ракету-носитель иного качества, простую, как автомат Калашникова".
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