Зонд снял самый длинный каньон на Марсе

«ЭкзоМарс-TGO» сфотографировал самую длинную реку и каньон на Марсе

Российско-европейский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю детальные снимки главных "достопримечательностей" Марса, в том числе самой длинной реки и каньона Солнечной системы. Они были опубликованы на сайте Европейского космического агентства

Совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO" прибыла к красной планете 19 октября 2016 года. Орбитальная часть миссии успешно справилась с задачей сближения с Марсом и выхода на стабильную орбиту, а посадка демонстрационного модуля "Скиапарелли" на плато Меридиан у экватора Марса закончилась неудачей.

Помимо решения научных задач и раскрытия тайн атмосферы Марса, TGO будет исполнять так же и другую важную задачу — играть роль связующего звена между Землей с одной стороны, и европейским марсоходом "Пастер" и российской посадочной платформой — с другой, которые будут отправлены на Марс ориентировочно в 2020 году.

Примерно полтора года назад "ЭкзоМарс-TGO" начал долгую процедуру торможения, в рамках которой он использовал трение, вырабатываемое при прохождении через верхние слои атмосферы Марса, для того, чтобы замедлить себя и выйти на расчетную траекторию работы. Процедура торможения была завершена в конце февраля и сейчас зонд официально начал научную работу.

Впадина Юс, часть долин Маринера, одного из самых глубоких каньонов Марса и всей Солнечной системы в целом

Изучив структуру полярных шапок Марса, TGO направил камеру CaSSIS на изучение самых крупных и заметных форм рельефа — долины Маринер, самого крупного и глубокого каньона планеты, и сети каналов длиной в примерно шесть тысяч километров, связывающей кратеры Холдена и Аргиры в умеренных широтах южного полушария планеты.

Эти каналы, которые астрономы называют "долинами Узбой" в честь старого русла реки Амударья, которое соединяло основное течение этой водной артерии с Каспийским морем до 17 века, когда оно неожиданно пересохло. Марсианский Узбой, как сегодня считают планетологи, тоже был руслом древней реки, чья длина, вместе со всеми притоками, достигала рекордных восьми тысяч километров.

Чуть севернее находится его не менее заметный "сосед" — знаменитые долины Маринера, гигантское ущелье длиной в 4500 километров, шириной в 200 километров и глубиной в 11 километров. По своим размерам он примерно в 10 раз больше, чем Большой каньон на Земле, и уступает по габаритам лишь недавно открытой системе каналов на Хароне, спутнике Плутона.

Камеры "ЭкзоМарса" получили фотографии одной из самых глубоких частей этой долины, впадины Юс, на стенах которой можно заметить следы движения воды, оползней и других форм эрозии. Как сегодня подозревают некоторые ученые, внутри этого каньона могут периодически идти дожди и другие формы осадков, порождающие временные ручьи и другие потоки воды.

Помимо этих каньонов, российско-европейский зонд получил фотографии двух других важных регионов Марса, один из которых будет изучать его вторая половина, марсоход "Пастер". На эту роль пока в равной степени претендуют долина Маврт и равнина Оксия, расположенные в окрестностях экватора планеты.