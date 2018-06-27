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Батарея смартфона выдаст информацию на экране
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Названа сумма ограничения платы наличными

Батарея смартфона может раскрыть все, что печатают или читают на его экране 

TechCult 35 минут назад
Фото: TechCult
В ходе недавнего исследования, проведенного специалистами Техасского университета в Остине, Еврейского университета и Израильского технологического института Технион, было установлено, что аккумулятор смартфона может обладать еще одной необычной, неизвестной ранее функцией. Как оказалось, источники питания, способны фиксировать каждое нажатие телефонной клавиши и могут собирать большой объем конфиденциальной информации, которой в итоге вполне могут воспользоваться хакеры.
Исследователи внедрили микроконтроллер в батарею телефона, чтобы записывать колебания мощности, как внутри ее, так и снаружи. Затем они подключили ИИ для вычисления соответствия этих колебаний нажатиям на клавиши или сенсорный экран. Зная такой алгоритм, хакеры смогут записывать интересующие их пароли и прочую конфиденциальную информацию. Все, что им нужно — чтобы смартфон работал от батареи, а не от сети.
Аналогичный метод отслеживания уже используется в так называемых интеллектуальных батареях, которые все чаще встречаются в современных смартфонах. Они контролируют потребление энергии с помощью приложений и обладают функциями, которые повышают энергосбережение и увеличивают продолжительность автономной работы.
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