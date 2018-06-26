Ещё
Москвичи смогут рассмотреть в телескопы Сатурн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи в среду смогут долго наблюдать приблизившийся к Земле Сатурн 

ТАСС 8 часов назад
Фото: AP Photo/Petar Petrov
Москвичи 27 июня смогут в подробностях рассмотреть в телескопы Сатурн, который будет ближе всего к Земле. Как сообщается во вторник на сайте Московского планетария, именно в этот день блеск планеты и продолжительность ее ночной видимости будут максимальными.
"27 июня 2018 года в 16:30 мск Сатурн окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой, а Земля находится между Солнцем и планетой — прим. ТАСС)… Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время они находятся на минимальном расстоянии до Земли и их диск полностью освещен Солнцем", — рассказали астрономы.
Сатурн находится в положении противостояния один раз в 378 дней. "В телескоп можно увидеть кольца планеты-гиганта, а из свиты его многочисленных спутников с помощью любительских средств легко увидеть только самый большой — Титан", — рассказали в планетарии.
Как добавили астрономы, кольца Сатурна сейчас развернулись так, что при наблюдении с Земли видны практически в любой любительский телескоп.
С 6 сентября планета начнет постепенно приближаться к Солнцу, а в конце ноября ее уже нельзя будет увидеть невооруженным глазом.
ТАСС: последние новости
Полная Луна помешает россиянам наблюдать 27 июня за первым летним звездопадом США считают возможным демонтаж МКС Китайские археологи обнаружили развалины древнего города времен династии Мин
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль491
Россия поставила условие Европе по денежным отчислениям92
Сын Дементьева с женой покончили с собой58
Российская художница рассказала о пытках в ДНР337
«Месть» россиянкам, странная смерть на курорте и другие события дня20
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение