$73.1385.18

День, когда в телефонах появился WAP-интернет

Ferra.ru

До смартфонов мобильный интернет выглядел совсем иначе: серые страницы, простые ссылки и дорогой доступ по WAP. Вспоминаем, как появился первый массовый интернет в телефонах, почему он стал культовым для пользователей и что в итоге отправило эту технологию в прошлое.

День, когда в телефонах появился WAP-интернет
© Legion-Media

26 июня 1997 года Ericsson, Motorola, Nokia, and Unwired Planet (известная как разработчик браузеров NetFront) объединились для разработки мобильного интернета под названием WAP. Технология полностью звучала как Wireless Application Protocol — беспроводной протокол передачи данных — и была предназначена для отображения веб-сайтов на телефонах «монохромной» эпохи.

От объединения до реализации беспроводного инета прошёл год и первый блин, как водится, вышел комом – WAP 1.0 содержал огромное количество недоработок и больше походил на концепт того, как производители телефонов видят мобильный интернет, нежели на реально пригодный к использованию онлайн-протокол.

По-настоящему популярной стала доработанная версия WAP 1.1, выпущенная в 1999 году, которую разработчики впоследствии незначительно «допиливали», принципиально ничего не изменяя. Результатом такой деятельности и стало появление тех самых сайтов с серым фоном и голубыми ссылками — памятником технологии WAP 1.x.

Для многих пользователей WAP стал первым и незабываемым окном в интернет

Основой WAP стал язык разметки WML — он представляет собой «настольно-компьютерный» HTML начала двухтысячных, только ограниченный в возможностях до такой степени, чтобы усваиваться мобильниками, которые с трудом осиливали полифонические мелодии и зачастую не поддерживали даже MMS. Доступ в интернет с мобильника на заре прихода WAP в Россию был удовольствием не из дешёвых (особенно, когда подключение к нему велось через телефонную линию с поминутной тарификацией — посредством технологии CSD), но цель оправдывала средства.

Во-первых, уже тогда «младший брат Worlwide Web был гораздо информативнее бестолковых «гороскопов-анекдотов» в SMS, за которые сотовые операторы сдирали с абонентов бешеные суммы.

Во-вторых, на почве онлайн-доступа повсюду, где ловили сеть мобильники, буйным цветом расцвели интернет-чаты, форумы и прочие незамысловатые средства общения между незнакомыми людьми, в том числе и на территории нашей необъятной Родины.

Чувство свободного общения было не сравнимо ни с чем, на примитивных текстовых сайтах кипела жизнь, а наши соотечественники прикипели к своим телефонам, интенсивно спорили, делились информацией и даже иногда влюблялись онлайн.

Последовавший в 2005 году релиз WAP 2.0 принёс с собой язык разметки xHTML и поддержку CSS в урезанном виде — этого было достаточно, чтобы сайты наконец стали цветными, а современные (по тем временам) мобильники научились пополнять свои накопители рингтонами, картинками, Java-играми и, для владельцев особо «крутых» моделей — видеозаписями.

Многие WAP-сайты, правда, работали в двух версиях — при монохромном WAP 1.x, который был «по зубам» любым мобильникам с интернет-доступом, и WAP 2.0, у которого было гораздо больше возможностей для мощных устройств.

Мобильные сайты на базе WAP 2.0 стали выглядеть гораздо привлекательнее

Из телефонов WAP-интернет ушёл не сразу – первым «гвоздем в крышке гроба» был выход браузера Opera Mini, который позволял выглянуть в «большой интернет» с маломощного мобильника. А затем смартфоны на базе Symbian и Windows Mobile стали совершеннее и худо-бедно научились открывать сайты, в которых использовался JavaScript со всеми его интерактивными прелестями.

Окончательный переход к веб-сайтам состоялся после анонса Apple iPhone в 2007 году, когда выпуск мобильных устройств, не способных работать с веб-сайтами без адаптации, стал редкостью.

26 мая 2013 года южнокорейский оператор связи SK Telecom запустил в эксплуатацию первую в мире 4G-сеть. Передача данных в такой сотовой сети может достигать до 150 Мбит/с, что примерно в 2 раза быстрее, чем у первой ревизии LTE и в 10 раз быстрее, чем может предложить соединение 3G. По такому случаю Samsung даже выпустил специальную версию Galaxy S4 (SHV-E330S), совместимую с сетями нового поколения. Строительство революционно быстрой сотовой сети стартовало со столицы страны, Сеула, а до конца 2013 года оператор пообещал обеспечить абонентов минимум 7 моделями смартфонов, способных работать на максимально доступной для LTE-A скорости.

К запуску LTE-Advanced в Южной Корее Samsung представил соответствующую модификацию Galaxy S4 Россию, как известно, аршином общим не измерить, поэтому то, что у нас преподносилось как 4G, на деле было промежуточным типом сети «просто LTE», и даже в таком виде внедрялось своеобразно.

Поначалу лицензией на 4G располагал «Скартел», известный в народе как Yota. С 2008 года этот оператор кормил всех «завтраками», обещая масштабную перестройку устаревших сетей WiMAX под стандарт LTE. Однако без доработки законодательной базы введение в эксплуатацию сетей, аналогичных европейским, сулило проблемы с государством — по старой недоброй традициии все частоты, на которых работают LTE-мобильники в странах ближнего зарубежья, были заняты военными.

В 2011 году «большая тройка» сотовых операторов в компании с «Ростелекомом» добилась того, чтобы частоты разрешили использоваться для сотовой связи, а лицензионную монополию «Скартела» раздробили на остальных участников рынка. И задуманное удалось воплотить, если не брать в расчёт выброшенного за рамки конкурса оператора Tele2, даже вопреки опыту компании по развёртыванию LTE-сетей в Швеции.

В результате первый запуск LTE-сети в России произошёл под брендом Yota в Новосибирске и пришёлся на декабрь 2011 года. А из «большой тройки» первым сеть LTE внедрил Мегафон – тоже в Новосибирске, но уже в апреле 2012-го.

Подлинный 4G — тот, который LTE-Advanced, россияне получили дозированными порциями — в конце 2012 года в экспериментальном режиме на мощностях Yota, в феврале – в сетях Мегафон в пределах Садового кольца в Москве (правда, уже продвинутый вариант с максимальной скоростью до 300 Мбит/с), и в августе 2014 года в сети Билайн с максимальной скоростью 115 Мбит/с.

Во всём мире 4G как 4G, а в России — с плюсом! Т.к. покупателям уже была навешана «лапша на уши», когда LTE продвигали под брендом 4G, маркетологи «большой тройки» изобрели уникальные названия сетей, наподобие 4G+ или 4,5G, что, конечно, добавило бардака в наш и без того разношерстный рынок связи.

Но это не главное — радует уже то, что развитие сетей продолжается, и застой, который запомнился нам при переходе с EDGE на 3G, не повторится в ближайшее время.