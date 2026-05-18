День, когда в телефонах появился WAP-интернет

До смартфонов мобильный интернет выглядел совсем иначе: серые страницы, простые ссылки и дорогой доступ по WAP. Вспоминаем, как появился первый массовый интернет в телефонах, почему он стал культовым для пользователей и что в итоге отправило эту технологию в прошлое.

26 июня 1997 года Ericsson, Motorola, Nokia, and Unwired Planet (известная как разработчик браузеров NetFront) объединились для разработки мобильного интернета под названием WAP. Технология полностью звучала как Wireless Application Protocol — беспроводной протокол передачи данных — и была предназначена для отображения веб-сайтов на телефонах «монохромной» эпохи.

От объединения до реализации беспроводного инета прошёл год и первый блин, как водится, вышел комом – WAP 1.0 содержал огромное количество недоработок и больше походил на концепт того, как производители телефонов видят мобильный интернет, нежели на реально пригодный к использованию онлайн-протокол.

По-настоящему популярной стала доработанная версия WAP 1.1, выпущенная в 1999 году, которую разработчики впоследствии незначительно «допиливали», принципиально ничего не изменяя. Результатом такой деятельности и стало появление тех самых сайтов с серым фоном и голубыми ссылками — памятником технологии WAP 1.x.

Для многих пользователей WAP стал первым и незабываемым окном в интернет

Основой WAP стал язык разметки WML — он представляет собой «настольно-компьютерный» HTML начала двухтысячных, только ограниченный в возможностях до такой степени, чтобы усваиваться мобильниками, которые с трудом осиливали полифонические мелодии и зачастую не поддерживали даже MMS. Доступ в интернет с мобильника на заре прихода WAP в Россию был удовольствием не из дешёвых (особенно, когда подключение к нему велось через телефонную линию с поминутной тарификацией — посредством технологии CSD), но цель оправдывала средства.

Во-первых, уже тогда «младший брат Worlwide Web был гораздо информативнее бестолковых «гороскопов-анекдотов» в SMS, за которые сотовые операторы сдирали с абонентов бешеные суммы.

Во-вторых, на почве онлайн-доступа повсюду, где ловили сеть мобильники, буйным цветом расцвели интернет-чаты, форумы и прочие незамысловатые средства общения между незнакомыми людьми, в том числе и на территории нашей необъятной Родины.

Чувство свободного общения было не сравнимо ни с чем, на примитивных текстовых сайтах кипела жизнь, а наши соотечественники прикипели к своим телефонам, интенсивно спорили, делились информацией и даже иногда влюблялись онлайн.

Последовавший в 2005 году релиз WAP 2.0 принёс с собой язык разметки xHTML и поддержку CSS в урезанном виде — этого было достаточно, чтобы сайты наконец стали цветными, а современные (по тем временам) мобильники научились пополнять свои накопители рингтонами, картинками, Java-играми и, для владельцев особо «крутых» моделей — видеозаписями.

Многие WAP-сайты, правда, работали в двух версиях — при монохромном WAP 1.x, который был «по зубам» любым мобильникам с интернет-доступом, и WAP 2.0, у которого было гораздо больше возможностей для мощных устройств.

Мобильные сайты на базе WAP 2.0 стали выглядеть гораздо привлекательнее

Из телефонов WAP-интернет ушёл не сразу – первым «гвоздем в крышке гроба» был выход браузера Opera Mini, который позволял выглянуть в «большой интернет» с маломощного мобильника. А затем смартфоны на базе Symbian и Windows Mobile стали совершеннее и худо-бедно научились открывать сайты, в которых использовался JavaScript со всеми его интерактивными прелестями.

Окончательный переход к веб-сайтам состоялся после анонса Apple iPhone в 2007 году, когда выпуск мобильных устройств, не способных работать с веб-сайтами без адаптации, стал редкостью.

26 мая 2013 года южнокорейский оператор связи SK Telecom запустил в эксплуатацию первую в мире 4G-сеть. Передача данных в такой сотовой сети может достигать до 150 Мбит/с, что примерно в 2 раза быстрее, чем у первой ревизии LTE и в 10 раз быстрее, чем может предложить соединение 3G. По такому случаю Samsung даже выпустил специальную версию Galaxy S4 (SHV-E330S), совместимую с сетями нового поколения. Строительство революционно быстрой сотовой сети стартовало со столицы страны, Сеула, а до конца 2013 года оператор пообещал обеспечить абонентов минимум 7 моделями смартфонов, способных работать на максимально доступной для LTE-A скорости.

К запуску LTE-Advanced в Южной Корее Samsung представил соответствующую модификацию Galaxy S4 Россию, как известно, аршином общим не измерить, поэтому то, что у нас преподносилось как 4G, на деле было промежуточным типом сети «просто LTE», и даже в таком виде внедрялось своеобразно.

Поначалу лицензией на 4G располагал «Скартел», известный в народе как Yota. С 2008 года этот оператор кормил всех «завтраками», обещая масштабную перестройку устаревших сетей WiMAX под стандарт LTE. Однако без доработки законодательной базы введение в эксплуатацию сетей, аналогичных европейским, сулило проблемы с государством — по старой недоброй традициии все частоты, на которых работают LTE-мобильники в странах ближнего зарубежья, были заняты военными.

В 2011 году «большая тройка» сотовых операторов в компании с «Ростелекомом» добилась того, чтобы частоты разрешили использоваться для сотовой связи, а лицензионную монополию «Скартела» раздробили на остальных участников рынка. И задуманное удалось воплотить, если не брать в расчёт выброшенного за рамки конкурса оператора Tele2, даже вопреки опыту компании по развёртыванию LTE-сетей в Швеции.

В результате первый запуск LTE-сети в России произошёл под брендом Yota в Новосибирске и пришёлся на декабрь 2011 года. А из «большой тройки» первым сеть LTE внедрил Мегафон – тоже в Новосибирске, но уже в апреле 2012-го.

Подлинный 4G — тот, который LTE-Advanced, россияне получили дозированными порциями — в конце 2012 года в экспериментальном режиме на мощностях Yota, в феврале – в сетях Мегафон в пределах Садового кольца в Москве (правда, уже продвинутый вариант с максимальной скоростью до 300 Мбит/с), и в августе 2014 года в сети Билайн с максимальной скоростью 115 Мбит/с.

Во всём мире 4G как 4G, а в России — с плюсом! Т.к. покупателям уже была навешана «лапша на уши», когда LTE продвигали под брендом 4G, маркетологи «большой тройки» изобрели уникальные названия сетей, наподобие 4G+ или 4,5G, что, конечно, добавило бардака в наш и без того разношерстный рынок связи.

Но это не главное — радует уже то, что развитие сетей продолжается, и застой, который запомнился нам при переходе с EDGE на 3G, не повторится в ближайшее время.