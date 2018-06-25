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Уродство Цезаря проявилось при 3D-моделировании
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Уродство головы Цезаря проявилось при 3D-моделировании 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters
Национальный музей древностей в Нидерландах обнародовал снимок римского диктатора Юлия Цезаря, полученный с помощью 3D-моделирования. На изображении голова правителя оказалась неестественно выпуклой, раздутой. Об этом сообщает Fox News.
«Врач сказал, что такое происходит при тяжелых родах. Такое не придумаешь, как художник», — пояснила антрополог Майя Доллоси.
Реконструкция была выполнена благодаря трехмерному сканированию мраморной скульптуры Цезаря из коллекции музея.
«Скульптура очень повреждена, поэтому было решено дополнить исчезнувшие части, такие, как нос и подбородок, на основе другого портрета правителя — так называемого бюста из Тускула (хранится в итальянском Турине — прим. «Лента.ру»)», — рассказали в учреждении.
На скульптурных портретах Цезарь обычно изображается с большой, но нормальной головой. Современники не отмечали ее странную форму, обращая больше внимания на лысину, которой диктатор стыдился, очень светлую кожу и довольно слабое телосложение.
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