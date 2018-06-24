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Россия продолжит сотрудничество с США в космосе
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Россия продолжит сотрудничество с США в космосе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Twitter/Scott D. Tingle
Россия продолжит сотрудничество с США в космической сфере, включая планы по совместному освоению Луны, заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В 2017 году Россия и США подписали меморандум о планах строительства окололунной орбитальной станции.
"Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево — шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами", — сказал Рогозин телеканалу RT.
"Мы будем продолжать их и дальше. Космос пока, слова богу, как был, так и остаётся, сферой вне санкций", — отметил он.
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