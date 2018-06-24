Россия продолжит сотрудничество с США в космосе

В 2017 году Россия и США подписали меморандум о планах строительства окололунной орбитальной станции.

"Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево — шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами", — сказал Рогозин телеканалу RT