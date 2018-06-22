Физики создали суператомы

Энергия ионизации этих атомов ниже, чем у щелочных металлов.

По словам Кхана, секрет суператомов в лигандах — молекулах, которые связывают атомы металлов, чтобы стабилизировать их. Лиганды образуют комплексы переноса заряда, где электронный спектр поднимается благодаря эффекту кристаллического поля.

Чтобы проверить эту теорию, ученые использовали группы кластеров алюминия, смешанные с бором, углеродом, кремнием и фосфором, в сочетании с органическими лигандами. С помощью вычислительного анализа они показали, что кластерам потребуется меньше энергии ионизации, чем францию — самому сильному щелочному металлу.

В апреле группа американских физиков впервые соединила два отдельных атома в молекулу в полностью контролируемой реакции, осуществленной с помощью лазера.