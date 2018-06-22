Ещё
Физики создали суператомы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Физики создали суператомы 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Энергия ионизации этих атомов ниже, чем у щелочных металлов.
По словам Кхана, секрет суператомов в лигандах — молекулах, которые связывают атомы металлов, чтобы стабилизировать их. Лиганды образуют комплексы переноса заряда, где электронный спектр поднимается благодаря эффекту кристаллического поля.
Чтобы проверить эту теорию, ученые использовали группы кластеров алюминия, смешанные с бором, углеродом, кремнием и фосфором, в сочетании с органическими лигандами. С помощью вычислительного анализа они показали, что кластерам потребуется меньше энергии ионизации, чем францию — самому сильному щелочному металлу.
В апреле группа американских физиков впервые соединила два отдельных атома в молекулу в полностью контролируемой реакции, осуществленной с помощью лазера.
Naked-Science.ru: последние новости
«Буксировка и утилизация» звезд поможет цивилизации будущего противостоять расширению Вселенной Астрономы обнаружили черную дыру промежуточной массы Мощные ураганы на Венере ускоряют вращение планеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские магазины шокировали американцев166
«Хирург» опозорился в Ульяновске436
Тест: Знаете историю Великой Отечественной войны?42
Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы216
Порошенко приговорили к пожизненному заключению333
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
01:06
«Хирург» опозорился в Ульяновске
Общество Другое
15:12
Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы
Личный счет Экономика
01:30
Отец Майкла Джексона находится при смерти
Шоу-бизнес
08:41
Военкомат взял в плен призывника
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение