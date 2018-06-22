Полнолуние затмит сиянием первый летний звездопад

Июньские Боотиды являются одним из самых слабых метеорных потоков

Первый летний звездопад 27 июня пронесётся над московским небом. Однако жители столицы не смогут наблюдать небесное явление из-за мощного сияния полной Луны.

Астрономы отмечают, что первый звездопад лета — метеорный поток Июньские Боотиды — в настоящее время является одним из самых слабых.

«В прошлом столетии он показывал большую активность, порой проливаясь настоящим звёздным дождем до 100 метеоров в час. Но в последние десятилетия его активность существенно снизилась», — рассказали специалисты.

Наблюдать метеорный поток можно благодаря короткопериодической комете 7P/Понса-Виннеке, с которой Земля сближается каждый год с 22 июня по 2 июля. Мелкие частицы кометного вещества сгорают в земной атмосфере и дарят любителям космоса красивое зрелище.

Увидеть «падающие звёзды» можно в безоблачную погоду и при слабом лунном сиянии. Однако в этом году звездопад достигнет максимума практически вместе с приходом полнолуния, что помешает увидеть летящие метеоры, сообщили в пресс-службе «Московского планетария».