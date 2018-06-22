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Полнолуние затмит сиянием первый летний звездопад
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Полнолуние затмит сиянием первый летний звездопад 

News.ru 6 часов назад
Фото: flickr.com/John Uhrig/CC BY 2.0
Июньские Боотиды являются одним из самых слабых метеорных потоков
Первый летний звездопад 27 июня пронесётся над московским небом. Однако жители столицы не смогут наблюдать небесное явление из-за мощного сияния полной Луны.
Астрономы отмечают, что первый звездопад лета — метеорный поток Июньские Боотиды — в настоящее время является одним из самых слабых.
«В прошлом столетии он показывал большую активность, порой проливаясь настоящим звёздным дождем до 100 метеоров в час. Но в последние десятилетия его активность существенно снизилась», — рассказали специалисты.
Наблюдать метеорный поток можно благодаря короткопериодической комете 7P/Понса-Виннеке, с которой Земля сближается каждый год с 22 июня по 2 июля. Мелкие частицы кометного вещества сгорают в земной атмосфере и дарят любителям космоса красивое зрелище.
Увидеть «падающие звёзды» можно в безоблачную погоду и при слабом лунном сиянии. Однако в этом году звездопад достигнет максимума практически вместе с приходом полнолуния, что помешает увидеть летящие метеоры, сообщили в пресс-службе «Московского планетария».
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