Россия создала уникальный электроракетный двигатель

Россия изобрела электроракетный двигатель на йоде

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в июне этого года проведет наземные испытания электроракетного двигателя, использующего реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня», — сказал участвующий в создании перспективного двигателя инженер-конструктор Павел Щербина.

Испытания силовой установки в космосе запланировано провести в 2022-м. Предполагается, что первая часть эксперимента, получившего название «Островский», пройдет на борту Международной космической станции, тогда как вторая предполагает использование грузовика «Прогресс».