Ещё
Россия создала уникальный электроракетный двигатель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия изобрела электроракетный двигатель на йоде 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: energia.ru
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в июне этого года проведет наземные испытания электроракетного двигателя, использующего реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня», — сказал участвующий в создании перспективного двигателя инженер-конструктор Павел Щербина.
Испытания силовой установки в космосе запланировано провести в 2022-м. Предполагается, что первая часть эксперимента, получившего название «Островский», пройдет на борту Международной космической станции, тогда как вторая предполагает использование грузовика «Прогресс».
Использовать йод в качестве рабочего тела электроракетного двигателя предложил в конце 1990-х сотрудник «Энергии» Валерий Островский. В 2006-м разработка была защищена патентами. В 2012-м по инициативе двигателиста Бориса Соколова начались первые опытные работы. Преимущество двигателя с использованием йода обусловлено экономическими соображениями.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии27
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров недвусмысленно «ответил на угрозы» в адрес РФ112
Опубликованы уникальные секретные документы ВОВ57
В ЕР жестко отреагировали на новые санкции102
Коалиция США снова нанесла удар по Сирии280
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера178
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение