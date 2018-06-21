Ещё
Строители Стоунхенджа применяли теорему Пифагора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строители Стоунхенджа применяли теорему Пифагора за 2000 лет до его рождения 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Lefteris Pitarakis/AP
В новой книге "Мегалит" (мегалит — сооружение из каменных глыб) эксперты утверждают, что при постройке знаменитого археологического памятника использовали теорему Пифагора, который родился лишь два тысячелетия спустя, сообщает The Telegraph.
В опубликованной ко дню летнего солнцестояния книге древняя геометрия, применявшаяся при постройке памятников эпохи неолита, была пересмотрена. Согласно изложенному в ней исследованию, строители этих сооружений знали о длительностях лунных и солнечных циклов и затмений и при постройке огромных каменных календарей опирались на сложную геометрию.
Так, в одной из ранних построек Стоунхенджа, датируемой 2750 годом до н.э., четыре камня формируют прямоугольник, который, в свою очередь, состоит из двух идеальных пифагоровских треугольников со сторонами 5:12:13.
Один из авторов книги, эксперт по мегалитам Робин Хит высказал предположение о том, что в британском ландшафте также существует "великий треугольник Пифагора", соединяющий Стоунхендж и остров Ланди.
Ранее сообщалось, что археологи начали раскопки "Дома мертвых" рядом со Стоунхенджем.
Газета.Ru: последние новости
Ученые: динозавры не могли лизать Россия после 2020 года предложит гражданам ОАЭ регулярные полеты в космос Ученые назвали ископаемое животное в честь Обамы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евросети» пришел конец83
Не доживших до пенсии предложили хоронить за счет бюджета290
Популярную певицу убили в Турции10
Порошенко позвонил Путину с просьбой331
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших237
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение