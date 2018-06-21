Строители Стоунхенджа применяли теорему Пифагора за 2000 лет до его рождения

В новой книге "Мегалит" (мегалит — сооружение из каменных глыб) эксперты утверждают, что при постройке знаменитого археологического памятника использовали теорему Пифагора, который родился лишь два тысячелетия спустя, сообщает The Telegraph

В опубликованной ко дню летнего солнцестояния книге древняя геометрия, применявшаяся при постройке памятников эпохи неолита, была пересмотрена. Согласно изложенному в ней исследованию, строители этих сооружений знали о длительностях лунных и солнечных циклов и затмений и при постройке огромных каменных календарей опирались на сложную геометрию.

Так, в одной из ранних построек Стоунхенджа, датируемой 2750 годом до н.э., четыре камня формируют прямоугольник, который, в свою очередь, состоит из двух идеальных пифагоровских треугольников со сторонами 5:12:13.

Один из авторов книги, эксперт по мегалитам Робин Хит высказал предположение о том, что в британском ландшафте также существует "великий треугольник Пифагора", соединяющий Стоунхендж и остров Ланди.

Ранее сообщалось, что археологи начали раскопки "Дома мертвых" рядом со Стоунхенджем.