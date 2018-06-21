Орбиту МКС откорректируют в четверг

ЦНИИмаш. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-08" включат более чем на три минуты, чтобы откорректировать орбиту Международной космической станции, сообщили журналистам в пресс-службе головного научного института Роскосмоса

Сейчас корабль пристыкован к станции.

"Согласно расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (ЦУП), двигательная установка корабля "Прогресс МС-08" включится в 10.15 мск и проработает 192,9 секунды", — говорится в сообщении.

Станция при этом получит импульс (ее скорость увеличится на) 0,38 метра в секунду. Средняя высота орбиты увеличится на 700 метров и составит 404,93 километра.

Маневр проведут, чтобы создать баллистические условия для старта полета следующего грузового корабля — "Прогресса МС-09" — к МКС. Ранее сообщалось, что его планируют отправить по новой сверхкороткой схеме. Корабль должен будет сделать всего два витка вокруг Земли и достичь станции за 3,5 часа.

Раньше самым быстрым способом доставки кораблей к МКС был полет по короткой четырехвитковой схеме. Он занимал порядка шести часов. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка вокруг Земли и пристыковывается к станции через 50 часов после старта.