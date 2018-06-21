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Найдена недостающая часть Вселенной
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Найдена недостающая часть Вселенной 

Lenta.ru 21 июня 2018
Фото: NASA IMAGES / Barcroft Media / Globallookpress.com
Американские астрофизики из Колорадского университета в Боулдере обнаружили недостающее количество барионной материи во Вселенной. Она находится в так называемой тепло-горячей межгалактической среде (Warm-Hot Intergalactic Medium, WHIM). Статья ученых опубликована в журнале Nature.
Из обычной (или барионной) материи состоят все известные объекты, включая белые карлики и нейтронные звезды. Однако в рамках стандартной космологической модели ученые предсказали, что во Вселенной должно наблюдаться примерно в полтора раза больше барионного вещества, чем обнаружено до сих пор.
В новой работе астрофизики выяснили, что недостающая часть на самом деле представлена нитями кислорода, температура которых достигает одного миллиона градусов Цельсия. Эти структуры располагаются в межгалактическом пространстве, где находится до 60 процентов обычной материи Вселенной, представленной рассеянными облаками газа.
Ученые изучили свойства WHIM, наблюдая за квазаром 1ES 1553 с помощью Hubble Space Telescope и космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. 1ES 1553 представляет собой сверхмассивную черную дыру, находящуюся в центре галактики и отбрасывающую большие объемы газа. Астрофизики обнаружили следы плотного газа высокоионизированных атомов кислорода, которые находятся между квазаром и Солнечной системой. В перерасчете на объем видимой Вселенной этот газ составил 30 процентов барионной материи.
Исследователи планируют подтвердить эти результаты, наблюдая за другими квазарами.
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