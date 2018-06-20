Почта «Яндекса» столкнулась с проблемами

Пользователи сообщают о проблемах в работе почтового сервиса «Яндекса»

Перебои в работе почтового сервиса "Яндекса" наблюдаются в среду в России , о проблемах сообщают жители Центрального федерального округа и Урала, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно данным ресурса, больше половины пользователей "Яндекса" (57%) испытывают проблемы с загрузкой почты. Еще 42% наблюдают сбои в работе сайта. Пользователи сообщают об уведомлении "Такой страницы не существует".

Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Салехарда. Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Яндекса" наблюдаются у жителей Москвы Новосибирска , а также Смоленска, Нижнего Новгорода, Самары

"Яндекс" — российская компания, работающая в сфере информационных технологий. Владеет одноименной поисковой системой в интернете, интернет-порталом, рядом различных информационных сервисов.