Ещё
Почта «Яндекса» столкнулась с проблемами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи сообщают о проблемах в работе почтового сервиса «Яндекса» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Перебои в работе почтового сервиса "Яндекса" наблюдаются в среду в России, о проблемах сообщают жители Центрального федерального округа и Урала, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.
Согласно данным ресурса, больше половины пользователей "Яндекса" (57%) испытывают проблемы с загрузкой почты. Еще 42% наблюдают сбои в работе сайта. Пользователи сообщают об уведомлении "Такой страницы не существует".
Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Яндекса" наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Смоленска, Нижнего Новгорода, Самары и Салехарда.
"Яндекс" — российская компания, работающая в сфере информационных технологий. Владеет одноименной поисковой системой в интернете, интернет-порталом, рядом различных информационных сервисов.
ТАСС: последние новости
Китайские археологи обнаружили развалины древнего города времен династии Мин Астронавт Эндрю Фойстел занял третье место по длительности суммарного нахождения в космосе Глава Роскосмоса обсудил возможные совместные проекты с коллегами из Индии и Японии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами51
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе289
Трагически погиб российский ведущий12
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым270
Украинские силовики захватили стратегические позиции263
Видео
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
00:24
«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого
В мире Статьи
00:45
Захарова опубликовала видео песни жителей Степной Шенталы
Политика
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:04
Чем поливают деревья в Москве
Новости Москвы Общество
01:40
Москва раскалится
Новости Москвы Общество
03:13
«Северный поток-2» — труба преткновения
Экономика Европа
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение