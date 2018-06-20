В честь победы сборной России сделали новый iPhone

Российский бренд-производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar разработал новый дизайн корпуса iPhone X в честь победы сборной России над Египтом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 июня.

На задней панели iPhone X Caviar National Teams Russia Heroes выгравирована сетка из шестиугольников, символизирующая футбольный мяч, и имена членов российской команды во главе с тренером Станиславом Черчесовым. Смартфон также украшен номерами футболистов и позолоченным гербом России.

Смартфон выпущен лимитированным тиражом — всего для покупки будут доступны 24 экземпляра, по числу игроков в сборной вместе с Черчесовым. Стоимость эксклюзивного iPhone X — 237 тысяч рублей.