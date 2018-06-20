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В честь победы сборной России сделали новый iPhone
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В честь победы сборной России сделали новый iPhone 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский бренд-производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar разработал новый дизайн корпуса iPhone X в честь победы сборной России над Египтом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 июня.
На задней панели iPhone X Caviar National Teams Russia Heroes выгравирована сетка из шестиугольников, символизирующая футбольный мяч, и имена членов российской команды во главе с тренером Станиславом Черчесовым. Смартфон также украшен номерами футболистов и позолоченным гербом России.
Смартфон выпущен лимитированным тиражом — всего для покупки будут доступны 24 экземпляра, по числу игроков в сборной вместе с Черчесовым. Стоимость эксклюзивного iPhone X — 237 тысяч рублей.
В июне Caviar выпустил лимитированную коллекцию iPhone X «Легенды футбола» с золотыми рельефными портретами футболистов. На смартфонах изобразили Игоря Акинфеева, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара, Харри Кейна, Томаса Мюллера, Поля Погба и Кевина Де Брюйне.
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