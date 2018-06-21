Широкая улыбка повлияла на узнаваемость лица

Группа исследователей под руководством доктора Милы Милевы (Dr Mila Mileva) из Йоркского университета решила посмотреть, как улыбка влияет на распознавание лица на фотографии — помогает ли она узнать человека (например, при рассмотрении двух фотографий, на которых показан один и тот же человек — улыбающийся и нейтральный, а также при рассмотрении двух фотографий с разными, но имеющими схожую внешность людьми). Исследуя данную сферу, авторы надеются улучшить методы идентификации людей.

Настоящая работа состояла из трех частей. Сначала исследователи попросили 40 испытуемых соотнести 60 фотографий, на которых были изображены незнакомые люди с нейтральным выражением лица (примерно как на фото в паспорте), с другими фотографиями, на которых люди, наоборот, широко улыбаются; затем испытуемые сравнили фотографии с нейтральными лицами и фотографии с людьми, также улыбающимися, но только одними губами. В следующей же части авторы работы попросили 34 испытуемых соотнести фотографии, на которых была видна лишь нижняя часть лица человека.

В итоге специалисты обнаружили, что испытуемые лучше справлялись с соотнесением двух фотографий одно и того же человека, когда на одном из снимков человек широко улыбался; в случаях же с нейтральным выражением лица и улыбкой губами участники эксперимента ошибались чаще. Так, при сравнении фотографий, на которых был показан один и тот же человек (улыбающийся и нейтральный), испытуемые справлялись лучше на 9%, а при сравнении двух фотографий разных, но похожих внешне людей — на 7%.

Таким образом, работа показывает, что широкая улыбка позволяет более точно соотносить фотографии одного и того же человека, а также, как отмечают исследователи, может помогать различать двух внешне похожих людей.

Исследование было опубликовано в British Journal of Psychology, кратко о нем сообщается в пресс-релизе.