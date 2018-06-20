Центр Хруничева сократит на Байконуре 200 человек

Ранее сообщалось, что Центр имени Хруничева в 2017 году получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. Предприятие запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства. Только на обслуживание банковских кредитов центр ежегодно тратит по 4,5 миллиарда рублей. В планах предприятия — продажа находящейся в собственности земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.

"Идет оптимизация вспомогательных и управленческих кадров холдинга на космодроме Байконур. Мероприятие проводится по согласованию с профсоюзом, в соответствии с трудовым законодательством. Информация об этом направлена в центр занятости. Всего планируется сократить 198 человек", — рассказал глава департамента Александр Шмыгов.

По его словам, всем им будут предложены вакансии на производстве.

"Центр Хруничева и его филиалы испытывают нехватку производственных рабочих. Сокращаемому персоналу будут предложены эти места. Обратимся к предприятиям Байконура, чтобы предложили им свои вакансии", — пояснил Шмыгов.

Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник на Байконуре, сотрудникам, подлежащим увольнению, уже начали раздавать предупреждения.

"Предполагается, что в начале осени, по истечении трёх месяцев, они будут уволены со своих должностей", — рассказал он.

Помимо того, собеседник отметил, что такие же предупреждения начали раздавать в московском и омском офисах.

Общую численность персонала Центра Хруничева на Байконуре в пресс-службе не уточнили. Однако ранее в годовом отчете предприятия было указано, что в конце 2017 года общая численность персонала Центра Хруничева составляла 25 тысяч 83 сотрудника. Для сравнения, в 2015 году в центре работали 30 тысяч 288 человек.