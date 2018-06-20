В самой большой пустыне на Земле появились озера

В самой большой песчаной пустыне на Земле появились озера

Подобных озер в этой пустыне не появлялось как минимум лет двадцать, согласно данным Обсерватории Земли NASA . Обычно пустыня Руб-эль-Хали получает максимум 3 см осадков в год. В этом году там выпало около 28 см осадков.

Это достаточно необычное зрелище, но также оно, естественно, будет крайне выгодно для местного бизнеса. Через 30 дней после дождя на поверхность пробьются ростки летних растений, и этой растительности верблюдам хватит на следующие два года.