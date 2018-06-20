Ещё
В самой большой пустыне на Земле появились озера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В самой большой песчаной пустыне на Земле появились озера 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Подобных озер в этой пустыне не появлялось как минимум лет двадцать, согласно данным Обсерватории Земли NASA. Обычно пустыня Руб-эль-Хали получает максимум 3 см осадков в год. В этом году там выпало около 28 см осадков.
Это достаточно необычное зрелище, но также оно, естественно, будет крайне выгодно для местного бизнеса. Через 30 дней после дождя на поверхность пробьются ростки летних растений, и этой растительности верблюдам хватит на следующие два года.
На Арабском полуострове бывают тропические циклоны максимум два раза за год, но и то редко, при этом уровень осадков там все равно мал. Нынешняя ситуация является историческим прецедентом, когда циклон не только сопровождался невероятным ливнем, но и шквальным ветром. Такого в Омане и Йемене не видели уже очень давно. А новые снимки со спутников служат весомым напоминанием, что такие мощные бури имеют потенциал для радикального изменения естественных пейзажей.
Популярная механика: последние новости
Дизайнер сделал кроссовки, которые мешают бегать ИИ «научился» отслеживать движения людей через стену Загадочный нагрев Луны объяснили деятельностью астронавтов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс предложили залить напалмом100
Калининград признали угрозой США95
Генерал США описал победителя Третьей мировой войны102
Durex ответит за ложь о заразных россиянах45
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю195
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
01:49
Депутат прискакал на заксобрание на коне
Политика Экономика
01:28
Донбасс предложили залить напалмом
В мире Украина
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
03:51
Казаченко отправляют на психиатрическую экспертизу
Шоу-бизнес
00:57
Постпредство РФ оценило выход США из СПЧ ООН
Политика США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение