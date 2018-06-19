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Рогозин рассказал об опасности космического мусора
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Рогозин рассказал об опасности космического мусора 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космический мусор угрожает спутникам на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Так называемый космический мусор все больше угрожает орбитальным группировкам и верхним ступеням ракет-носителей, особенно на "густонаселенных" низкоорбитальной и геостационарной орбитах", — сказал Рогозин на встрече глав космических агентств UNISPACE.
По его словам, необходимо совместно "вырабатывая современные международные правила игры" для борьбы с космическим мусором.
Ранее сообщалось, что специалисты Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения", входящей в состав Роскосмоса, представили доклад о разработке технология сведения космического мусора с орбиты при помощи лазерного луча.
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