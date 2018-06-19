Рогозин рассказал об опасности космического мусора

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космический мусор угрожает спутникам на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Так называемый космический мусор все больше угрожает орбитальным группировкам и верхним ступеням ракет-носителей, особенно на "густонаселенных" низкоорбитальной и геостационарной орбитах", — сказал Рогозин на встрече глав космических агентств UNISPACE.

По его словам, необходимо совместно "вырабатывая современные международные правила игры" для борьбы с космическим мусором.