Химики впервые победили победит

Группа химиков из России Китая под руководством Артема Оганова (МФТИ, Сколтех) предсказала структуру нового сверхтвердого материала — борида вольфрама, который можно будет применять в буровых технологиях, машиностроении и других областях, где требуется экстремальная твердость. По своим свойствам он превосходит применяемый ныне в обозначенных выше областях победит. Соответствующая статья опубликована в The Journal of Physical Chemistry Letters.

Высокотвердые вещества имеют множество важных областей применения: бурение скважин, машиностроение, металлообработка, военная промышленность, хирургия и многое другое. Наиболее твердый из них — алмаз, но в целом ряде случаев использовать его чересчур расточительно. Буровые головки для буровых установок уже много лет делают из победита (создан в 1929 году) — композита карбида вольфрама и кобальта, содержащего вкрапления синтетических алмазов. Более твердые материалы либо требуют высоких давлений при своем получении, либо имеют гораздо более низкую трещиностойкость, а значит менее практичны в использовании.

Группа Артема Оганова с помощью созданного им эволюционного алгоритма USPEX предсказала новый материал, который можно синтезировать при обычном давлении и, при этом, он близок по своим характеристикам с победитом. Уступая победиту по трещиностойкости на 20 процентов, борид вольфрама в то же время превосходит его по твердости сразу на 50 процентов. По методу Виккерса его твердость составляет 45 гигапаскалей.

Новый материал имеет формулу WB5 — соединение содержит по пять атомов бора на один атом вольфрама. Это ранее неизвестное вещество, которое, по расчетам, легко получить в нормальных условиях. Исследование было выполнено в рамках масштабного проекта компании «Газпром нефть» , направленного на создание новых материалов для буровых технологий.

Особенно большое значение имеет тот факт, что такой пентаборид вольфрама сохраняет свои свойства вплоть до сверхвысоких температур. Согласно предсказанной фазовой диаграмме, даже при нагреве до градусов по Цельсию его твердость по Виккерсу все еще около 27 гигапаскалей — выше половины от твердости при нормальных условиях. Это значит, что из нового материала, в теории, можно изготавливать сверхбыстрорежущий инструмент.