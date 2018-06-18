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Россиянин дошел до конца Excel
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Россиянин дошел до конца Excel 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: @pink_golem
Пользователь Twitter под ником Отец Golem вручную заполнил все 17 179 869 184 ячейки Excel. На это у него ушло два года.
Он подчеркивает, что все сделал вручную без использования скриптов. Чтобы заполнить все ячейки, блогер сперва пронумеровал строки и столбцы, а затем перемножил эти значения. Сделано это было «из спортивного интереса», отметил блогер из Хабаровска в комментариях к посту.
В результате файл с таблицей занимает более 200 мегабайт и открывается десять минут. Всего в Excel 1 048 576 строк и 16 384 столбца.
В январе прошлого года сообщалось, что американец потратил девять с половиной часов на то, чтобы достичь дна таблицы Excel. По признанию блогера, выяснять, какая строчка в Excel последняя, — «самый тупой вызов» в его жизни, однако кто-то все-таки должен был это сделать.
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