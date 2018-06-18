Запуск «Протона-М» перенесен на полгода

Источник сообщил о переносе запуска «Протона» со спутниками Еutelsat 5 West B и Mev-1

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи Еutelsat 5 West B и Mev-1 перенесен на начало 2019 года, передает РИА "Новости" слова источника на космодроме.

Ранее планировалось, что у "Протона" в этом году будет один коммерческий запуск: ракета должна была вывести на орбиту иностранные спутники Еutelsat 5 West B и Mev-1.

"Анонсированный ранее на конец 2018 года кластерный пуск ракеты "Протон-М/Бриз-М" с двумя коммерческими телекоммуникационными спутниками Eutelsat 5 West B и Mev-1 перешел на начало 2019 года", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что ракета "Протон-М" с российским военным спутником стартовала с "Байконура". Отмечалось, что запуск "Протона" прошел в штатном режиме.