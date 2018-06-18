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Запуск «Протона-М» перенесен на полгода
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Источник сообщил о переносе запуска «Протона» со спутниками Еutelsat 5 West B и Mev-1 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи Еutelsat 5 West B и Mev-1 перенесен на начало 2019 года, передает РИА "Новости" слова источника на космодроме.
Ранее планировалось, что у "Протона" в этом году будет один коммерческий запуск: ракета должна была вывести на орбиту иностранные спутники Еutelsat 5 West B и Mev-1.
"Анонсированный ранее на конец 2018 года кластерный пуск ракеты "Протон-М/Бриз-М" с двумя коммерческими телекоммуникационными спутниками Eutelsat 5 West B и Mev-1 перешел на начало 2019 года", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что ракета "Протон-М" с российским военным спутником стартовала с "Байконура". Отмечалось, что запуск "Протона" прошел в штатном режиме.
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