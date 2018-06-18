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Впервые сфотографирован вращающийся темный астероид
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Впервые сфотографирован вращающийся темный астероид 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: NASA
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало первые кадры, на которых запечатлен вращающийся темный астероид Ryugu (1999 JU3). Снимки были сделаны автоматической межпланетной станцией Hayabusa-2 («Хаябуса-2» — в переводе с японского — «Сокол») на расстоянии 650-700 километров. Об этом сообщается на сайте агентства.
Фотографии астероида были получены 14-15 июня с помощью камеры ONC-T, находящейся на борту станции. Анимированное изображение Ryugu составлено из 52 последовательных обработанных снимков. Несмотря на плохое качество фотографий, на небесном теле можно заметить вмятины, кратеры и другие неровности. Направление вращения астероида ретроградно, то есть оно происходит по часовой стрелке, что роднит его с Ураном и Венерой.
Космический зонд Hayabusa-2 был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии. Ожидается, что аппарат спустится на астероид Ryugu в 2018 году. В течение полутора лет зонд пробудет на астероиде, где проведет необходимые исследования, в частности, возьмет пробы грунта.
Астероид 1999 JU3 относится к группе околоземных и принадлежит к спектральному классу C (темные углеродистые объекты). Период обращения тела вокруг Солнца равен 474 суткам, а средняя орбитальная скорость — 27 километрам в секунду. Ryugu удален от Земли на 300 миллионов километров.
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